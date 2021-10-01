https://sputnik-georgia.ru/20211001/covidstatistika-v-gruzii-poslednie-dannye-po-infitsirovannym-i-pogibshim-260074190.html
COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
Хуже всего эпидемиологическое положение в столице, на втором месте – регион Имерети 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T12:31+0400
2021-10-01T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за сутки выявлен 1 751 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 614 763 случая инфицирования.Голосование при коронавирусе в Грузии: как это будет>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 633 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 586 704 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 пациентов, а с начала пандемии – 8 976.Из 1 751 нового случая в Тбилиси зафиксировано 559 случаев. В регионах же ситуация следующая: На данный момент в Грузии 19 057 активных случаев, из них 4 169 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 019 пациентов тяжелое, из них 247 подключены к аппарату искусственного дыхания. 768 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 14 120 инфицированных пациентов проходит курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 70 человек, а в самоизоляции – 15 170.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
12:31 01.10.2021 (обновлено: 12:38 01.10.2021)
Хуже всего эпидемиологическое положение в столице, на втором месте – регион Имерети
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik.
Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за сутки выявлен 1 751 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 614 763 случая инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 633 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 586 704 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 пациентов, а с начала пандемии – 8 976.
Из 1 751 нового случая в Тбилиси зафиксировано 559 случаев. В регионах же ситуация следующая:
Самегрело - Земо Сванети – 183
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 13.
На данный момент в Грузии 19 057 активных случаев, из них 4 169 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 019 пациентов тяжелое, из них 247 подключены к аппарату искусственного дыхания. 768 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 14 120 инфицированных пациентов проходит курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 70 человек, а в самоизоляции – 15 170.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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