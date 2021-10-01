https://sputnik-georgia.ru/20211001/mvd-gruzii-rasskazalo-o-prestupleniyakh-v-predvybornyy-period-260090897.html
МВД Грузии рассказало о преступлениях в предвыборный период
МВД Грузии рассказало о преступлениях в предвыборный период
С начала августа грузинские правоохранители зафиксировали девять фактов насилия в отношении членов партий и журналистов 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T18:51+0400
2021-10-01T18:51+0400
2021-10-01T19:04+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
местные выборы
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/18/251810520_0:68:3000:1756_1920x0_80_0_0_88f316f93ebe239ac90e07c41f9623a9.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило 27 уголовных дел, связанных с нарушениями в предвыборный период, при этом девять из них касаются насилия, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе на брифинге в пятницу.Предвыборная кампания в Грузии началась 1 августа и завершается сегодня в полночь.Как заявил Дарахвелидзе, десять дел связано с повреждениями рекламных баннеров как правящей партии, так и оппозиции, еще два факта касаются воровства имущества партий.Еще девять фактов касаются насилия в отношении представителей партий как власти, так и оппозиции, а также в отношении журналистов.МВД Грузии особенно отметили факты насилия в Дманиси и Карели, а также стрельбу по машине кандидата в мэры от партии "Для Грузии".Кроме того, замглавы МВД особо отметил дело об увольнении сторонников партии "Для Грузии" из-за политических убеждений. По его словам, в этом случае уголовное дело возбуждено по статье "принуждение".Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать 64 мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211001/mvd-gruzii-gotovo-obespechivat-bezopasnost-na-vyborakh-260085801.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/18/251810520_284:0:2716:1824_1920x0_80_0_0_7cbd35f4bae154a05ed5911b903cf3fd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, местные выборы, выборы
МВД Грузии рассказало о преступлениях в предвыборный период
18:51 01.10.2021 (обновлено: 19:04 01.10.2021)
С начала августа грузинские правоохранители зафиксировали девять фактов насилия в отношении членов партий и журналистов
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило 27 уголовных дел, связанных с нарушениями в предвыборный период, при этом девять из них касаются насилия, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе на брифинге в пятницу.
Предвыборная кампания в Грузии началась 1 августа и завершается сегодня в полночь.
Как заявил Дарахвелидзе, десять дел связано с повреждениями рекламных баннеров как правящей партии, так и оппозиции, еще два факта касаются воровства имущества партий.
Еще девять фактов касаются насилия в отношении представителей партий как власти, так и оппозиции, а также в отношении журналистов.
МВД Грузии особенно отметили факты насилия в Дманиси и Карели, а также стрельбу по машине кандидата в мэры от партии "Для Грузии".
Кроме того, замглавы МВД особо отметил дело об увольнении сторонников партии "Для Грузии" из-за политических убеждений. По его словам, в этом случае уголовное дело возбуждено по статье "принуждение".
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать 64 мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло.
Читайте также:
Выборы
в Грузии будут прозрачными – премьер
Скандалы, интриги, расследования: какие страсти кипят в Грузии перед выборами
Выборы или референдум
: главная интрига этой осени в Грузии
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.