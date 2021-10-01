https://sputnik-georgia.ru/20211001/mvd-gruzii-rasskazalo-o-prestupleniyakh-v-predvybornyy-period-260090897.html

МВД Грузии рассказало о преступлениях в предвыборный период

МВД Грузии рассказало о преступлениях в предвыборный период

С начала августа грузинские правоохранители зафиксировали девять фактов насилия в отношении членов партий и журналистов 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T18:51+0400

2021-10-01T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило 27 уголовных дел, связанных с нарушениями в предвыборный период, при этом девять из них касаются насилия, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе на брифинге в пятницу.Предвыборная кампания в Грузии началась 1 августа и завершается сегодня в полночь.Как заявил Дарахвелидзе, десять дел связано с повреждениями рекламных баннеров как правящей партии, так и оппозиции, еще два факта касаются воровства имущества партий.Еще девять фактов касаются насилия в отношении представителей партий как власти, так и оппозиции, а также в отношении журналистов.МВД Грузии особенно отметили факты насилия в Дманиси и Карели, а также стрельбу по машине кандидата в мэры от партии "Для Грузии".Кроме того, замглавы МВД особо отметил дело об увольнении сторонников партии "Для Грузии" из-за политических убеждений. По его словам, в этом случае уголовное дело возбуждено по статье "принуждение".Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать 64 мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211001/mvd-gruzii-gotovo-obespechivat-bezopasnost-na-vyborakh-260085801.html

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