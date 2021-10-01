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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211001/mvd-gruzii-rasskazalo-o-prestupleniyakh-v-predvybornyy-period-260090897.html
МВД Грузии рассказало о преступлениях в предвыборный период
МВД Грузии рассказало о преступлениях в предвыборный период
С начала августа грузинские правоохранители зафиксировали девять фактов насилия в отношении членов партий и журналистов 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T18:51+0400
2021-10-01T19:04+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило 27 уголовных дел, связанных с нарушениями в предвыборный период, при этом девять из них касаются насилия, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе на брифинге в пятницу.Предвыборная кампания в Грузии началась 1 августа и завершается сегодня в полночь.Как заявил Дарахвелидзе, десять дел связано с повреждениями рекламных баннеров как правящей партии, так и оппозиции, еще два факта касаются воровства имущества партий.Еще девять фактов касаются насилия в отношении представителей партий как власти, так и оппозиции, а также в отношении журналистов.МВД Грузии особенно отметили факты насилия в Дманиси и Карели, а также стрельбу по машине кандидата в мэры от партии "Для Грузии".Кроме того, замглавы МВД особо отметил дело об увольнении сторонников партии "Для Грузии" из-за политических убеждений. По его словам, в этом случае уголовное дело возбуждено по статье "принуждение".Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать 64 мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211001/mvd-gruzii-gotovo-obespechivat-bezopasnost-na-vyborakh-260085801.html
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новости, грузия, местные выборы, выборы

МВД Грузии рассказало о преступлениях в предвыборный период

18:51 01.10.2021 (обновлено: 19:04 01.10.2021)
465
© Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
С начала августа грузинские правоохранители зафиксировали девять фактов насилия в отношении членов партий и журналистов
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило 27 уголовных дел, связанных с нарушениями в предвыборный период, при этом девять из них касаются насилия, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе на брифинге в пятницу.
Предвыборная кампания в Грузии началась 1 августа и завершается сегодня в полночь.
Как заявил Дарахвелидзе, десять дел связано с повреждениями рекламных баннеров как правящей партии, так и оппозиции, еще два факта касаются воровства имущества партий.
Еще девять фактов касаются насилия в отношении представителей партий как власти, так и оппозиции, а также в отношении журналистов.
МВД Грузии особенно отметили факты насилия в Дманиси и Карели, а также стрельбу по машине кандидата в мэры от партии "Для Грузии".
Патрульная полиция на акции протеста - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
Местные выборы в Грузии 2021
МВД Грузии готово обеспечивать безопасность на выборах
17:16
300
Кроме того, замглавы МВД особо отметил дело об увольнении сторонников партии "Для Грузии" из-за политических убеждений. По его словам, в этом случае уголовное дело возбуждено по статье "принуждение".
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать 64 мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло.

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