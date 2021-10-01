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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211001/natsionalnoe-dvizhenie-gotovitsya-k-masshtabnoy-aktsii--260094779.html
"Национальное движение" объявило о подготовке масштабной акции и назвало "час икс"
"Национальное движение" объявило о подготовке масштабной акции и назвало "час икс"
В "Едином национальном движении" сделали первый комментарий после ареста третьего президента Грузии и неформального лидера партии Михаила Саакашвили 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T20:29+0400
2021-10-01T20:47+0400
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михаил саакашвили
местные выборы в грузии 2021
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. "Единое национальное движение" начинает подготовку к 3 октября.Представители самой крупной в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение" в эти минуты собираются в центральном офисе, чтобы обсуждать план дальнейших действий после ареста своего лидера - третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.Премьер-министр Грузии подтвердил арест Саакашвили&gt;&gt;Премьер-министр Грузии сообщил в пятницу вечером о задержании Михаила Саакашвили, который в пятницу утром сообщил в социальной сети о своем прибытии на родину. Сами подробности задержания не раскрываются. По информации ряда СМИ, Саакашвили задержали в Глдани-Надзаладевском районе Тбилиси.В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, местные выборы

"Национальное движение" объявило о подготовке масштабной акции и назвало "час икс"

20:29 01.10.2021 (обновлено: 20:47 01.10.2021)
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© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZEСторонники партии "Единое национальное движение" у партийного офиса
Сторонники партии Единое национальное движение у партийного офиса - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
В "Едином национальном движении" сделали первый комментарий после ареста третьего президента Грузии и неформального лидера партии Михаила Саакашвили
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. "Единое национальное движение" начинает подготовку к 3 октября.
Представители самой крупной в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение" в эти минуты собираются в центральном офисе, чтобы обсуждать план дальнейших действий после ареста своего лидера - третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Премьер-министр Грузии подтвердил арест Саакашвили>>
Премьер-министр Грузии сообщил в пятницу вечером о задержании Михаила Саакашвили, который в пятницу утром сообщил в социальной сети о своем прибытии на родину. Сами подробности задержания не раскрываются. По информации ряда СМИ, Саакашвили задержали в Глдани-Надзаладевском районе Тбилиси.

"Саакашвили сделал все, что было в его силах. Хочу призвать вас, общество, сейчас очередь за вами. Завтра вы должны пойти на выборы и зафиксировать свою позицию. Других планов у нас нет. Завтра мы освободим страну и приглашаем всех в воскресенье отпраздновать нашу победу", - сказал один из лидеров партии Леван Хабеишвили.

В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.

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