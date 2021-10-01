https://sputnik-georgia.ru/20211001/port-batumi-prinyal-gruzovoe-sudno-iz-ukrainy-260071207.html
Мог ли экс-президент Грузии тайно проникнуть на родину морем?
Мог ли экс-президент Грузии тайно проникнуть на родину морем?
Этой ночью порт Батуми принял только два грузовых судна – из Румынии и Украины 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T11:19+0400
2021-10-01T11:19+0400
2021-10-01T13:43+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
граница грузии
возвращение саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24152/09/241520986_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_955867bde8c8098af8c41995c9f59b87.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Несмотря на шторм, порт Батуми накануне принял два грузовых судна из Румынии и Украины, сообщили корреспонденту Sputnik-Грузия в порту Батуми.Прибыл ли на украинском судне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – неизвестно.В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал всем доброго утра, заявив, что он уже в Грузии. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили, что бывший президент вернулся на родину.Саакашвили не пересекал границу Грузии – МВД>>Неделю назад экс-президент сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета. Кто-то поверил в это его очередное обещание, а кто-то нет.Представители правящей партии "Грузинская мечта" выражали сомнения, что он решится приехать и на всякий случай напоминали, что на родине бывшего президента ждет арест и обвинения по ряду уголовных дел.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24152/09/241520986_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_08af1fd0571be4f16caa4a29067eb054.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, граница грузии, возвращение саакашвили
Мог ли экс-президент Грузии тайно проникнуть на родину морем?
11:19 01.10.2021 (обновлено: 13:43 01.10.2021)
Этой ночью порт Батуми принял только два грузовых судна – из Румынии и Украины
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik.
Несмотря на шторм, порт Батуми накануне принял два грузовых судна из Румынии и Украины, сообщили корреспонденту Sputnik-Грузия
в порту Батуми.
Прибыл ли на украинском судне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – неизвестно.
В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал всем доброго утра, заявив, что он уже в Грузии. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили, что бывший президент вернулся на родину.
Неделю назад экс-президент сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета. Кто-то поверил в это его очередное обещание, а кто-то нет.
Представители правящей партии "Грузинская мечта" выражали сомнения, что он решится приехать и на всякий случай напоминали, что на родине бывшего президента ждет арест и обвинения по ряду уголовных дел.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.
Читайте также:
"Спустя восемь лет я в Грузии" – Саакашвили
загадочно пожелал всем доброго утра
"Я на вас надеюсь"- Саакашвили
обратился к жителям Грузии с призывами
Премьер Грузии отшутился по поводу приезда Саакашвили
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.