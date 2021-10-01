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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
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Мог ли экс-президент Грузии тайно проникнуть на родину морем?
Мог ли экс-президент Грузии тайно проникнуть на родину морем?
Этой ночью порт Батуми принял только два грузовых судна – из Румынии и Украины 01.10.2021, Sputnik Грузия
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Несмотря на шторм, порт Батуми накануне принял два грузовых судна из Румынии и Украины, сообщили корреспонденту Sputnik-Грузия в порту Батуми.Прибыл ли на украинском судне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – неизвестно.В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал всем доброго утра, заявив, что он уже в Грузии. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили, что бывший президент вернулся на родину.Саакашвили не пересекал границу Грузии – МВД&gt;&gt;Неделю назад экс-президент сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета. Кто-то поверил в это его очередное обещание, а кто-то нет.Представители правящей партии "Грузинская мечта" выражали сомнения, что он решится приехать и на всякий случай напоминали, что на родине бывшего президента ждет арест и обвинения по ряду уголовных дел.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, граница грузии, возвращение саакашвили

Мог ли экс-президент Грузии тайно проникнуть на родину морем?

11:19 01.10.2021 (обновлено: 13:43 01.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliНочной вид на порт города Батуми
Ночной вид на порт города Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Этой ночью порт Батуми принял только два грузовых судна – из Румынии и Украины
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Несмотря на шторм, порт Батуми накануне принял два грузовых судна из Румынии и Украины, сообщили корреспонденту Sputnik-Грузия в порту Батуми.
Прибыл ли на украинском судне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – неизвестно.
В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал всем доброго утра, заявив, что он уже в Грузии. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили, что бывший президент вернулся на родину.
Саакашвили не пересекал границу Грузии – МВД>>
Неделю назад экс-президент сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета. Кто-то поверил в это его очередное обещание, а кто-то нет.
Представители правящей партии "Грузинская мечта" выражали сомнения, что он решится приехать и на всякий случай напоминали, что на родине бывшего президента ждет арест и обвинения по ряду уголовных дел.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.

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