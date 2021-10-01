https://sputnik-georgia.ru/20211001/saakashvili-ne-peresekal-granitsu-gruzii---mvd-260069657.html

Саакашвили не пересекал границу Грузии – МВД

Саакашвили не пересекал границу Грузии – МВД

Грузинские пограничники не фиксировали факт пересечения Саакашвили грузинской границы 01.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили официально не пересекал границу страны, заявили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД."Спустя восемь лет я в Грузии" – Саакашвили загадочно пожелал всем доброго утра>>В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал всем доброго утра, заявив, что он уже в Грузии. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили, что бывший президент вернулся на родину.Неделю назад экс-президент сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета. Кто-то поверил в это его очередное обещание, а кто-то нет.Представители правящей партии "Грузинская мечта" выражали сомнения, что он решится приехать и на всякий случай напоминали, что на родине бывшего президента ждет арест и обвинения по ряду уголовных дел.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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михаил саакашвили, политика, новости, грузия, мвд грузии