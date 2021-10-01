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Прокуратура предъявила еще одно обвинение третьему президенту Грузии
Прокуратура предъявила еще одно обвинение третьему президенту Грузии
За незаконное пересечение границы Михаилу Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T22:57+0400
2021-10-01T22:57+0400
2021-10-01T23:26+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Третьему президенту Грузии предъявлено еще одно обвинение - незаконное пересечение государственной границы страны, об этом сообщает Генеральная прокуратура Грузии.Информация о задержании Михаила Саакашвили, нелегально вернувшегося на родину из Украины, распространилась в пятницу вечером. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил ее и выразил благодарность министру внутренних дел и главе Службы госбезопасности за хорошо проведенную операцию.Шесть лет тюрьмы Саакашвили в Грузии гарантированы - заявление прокуратуры>>Статья "Незаконное пересечение государственной границы" предполагает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, прокуратура
Прокуратура предъявила еще одно обвинение третьему президенту Грузии
22:57 01.10.2021 (обновлено: 23:26 01.10.2021)
За незаконное пересечение границы Михаилу Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Третьему президенту Грузии предъявлено еще одно обвинение - незаконное пересечение государственной границы страны, об этом сообщает Генеральная прокуратура Грузии.
Информация о задержании Михаила Саакашвили, нелегально вернувшегося на родину из Украины, распространилась в пятницу вечером. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил ее и выразил благодарность министру внутренних дел и главе Службы госбезопасности за хорошо проведенную операцию.
"Министерство внутренних дел ведет расследование по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили. Преступление предусмотрено статьей 344-й УК Грузии. По делу в активном режиме проводятся все необходимые процессуальные и следственные мероприятия", - говорится в заявлении прокуратуры.
Статья "Незаконное пересечение государственной границы" предполагает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.
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