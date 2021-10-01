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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20211001/shest-let-tyurmy-saakashvili-v-gruzii-uzhe-garantirovany--260100073.html
Шесть лет тюрьмы Саакашвили в Грузии гарантированы - заявление прокуратуры
Шесть лет тюрьмы Саакашвили в Грузии гарантированы - заявление прокуратуры
Два приговора экс-президенту уже вынесены заочно, в судопроизводстве еще четыре дела, по которым решения еще не вынесены 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T22:13+0400
2021-10-01T22:50+0400
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прокуратура
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Третьему президенту Грузии на родине обеспечено минимум шестилетнее заключение по двум приговорам, не подлежащим обжалованию, заявили в Генеральной прокуратуре Грузии.Информация о задержании Михаила Саакашвили, нелегального вернувшегося на родину из Украины, распространилась недавно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил ее и выразил благодарность министру внутренних дел и главе Службы госбезопасности за хорошо проведенную операцию.У адвокатов нет информации о задержании Саакашвили&gt;&gt;"Михаил Саакашвили заочно уже признан виновным тремя инстанциями суда по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и по делу убийства молодого сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и приговорен к шести годам лишения свободы. Приговоры окончательные и обжалованию не подлежат", - заявили в прокуратуре.Кроме того в прокуратуре напомнили, что экс-президент Грузии проходит обвиняемым также по делу о растрате 9,2 миллиона лари Службы государственной охраны, разгоне акции 7 ноября 2007 года, разгроме телеканала "Имеди" и конфискации имущества ныне покойного миллионера Бадри Патаркацишвили.Эти дела еще находятся в стадии рассмотрения в Тбилисском городском суде.
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новости, грузия, михаил саакашвили, прокуратура, арест

Шесть лет тюрьмы Саакашвили в Грузии гарантированы - заявление прокуратуры

22:13 01.10.2021 (обновлено: 22:50 01.10.2021)
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© photo: Sputnik / Levan AvlabreliЗдание прокуратуры Грузии
Здание прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
Два приговора экс-президенту уже вынесены заочно, в судопроизводстве еще четыре дела, по которым решения еще не вынесены
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Третьему президенту Грузии на родине обеспечено минимум шестилетнее заключение по двум приговорам, не подлежащим обжалованию, заявили в Генеральной прокуратуре Грузии.
Информация о задержании Михаила Саакашвили, нелегального вернувшегося на родину из Украины, распространилась недавно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил ее и выразил благодарность министру внутренних дел и главе Службы госбезопасности за хорошо проведенную операцию.
У адвокатов нет информации о задержании Саакашвили>>
"Михаил Саакашвили заочно уже признан виновным тремя инстанциями суда по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и по делу убийства молодого сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и приговорен к шести годам лишения свободы. Приговоры окончательные и обжалованию не подлежат", - заявили в прокуратуре.
Кроме того в прокуратуре напомнили, что экс-президент Грузии проходит обвиняемым также по делу о растрате 9,2 миллиона лари Службы государственной охраны, разгоне акции 7 ноября 2007 года, разгроме телеканала "Имеди" и конфискации имущества ныне покойного миллионера Бадри Патаркацишвили.
Эти дела еще находятся в стадии рассмотрения в Тбилисском городском суде.
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