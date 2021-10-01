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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20211001/saakashvili-prodemonstriroval-ocherednuyu-klounadu---lider-gruzinskoy-mechty-260072210.html
Его нет в Грузии – лидер "Грузинской мечты" о возвращении Саакашвили
Его нет в Грузии – лидер "Грузинской мечты" о возвращении Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сам сообщил по социальной сети, что уже находится на родине 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T11:48+0400
2021-10-01T13:43+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
возвращение саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. В правящей партии не верят в то, что экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили удалось выполнить свое обещание и тайно вернуться на родину.Как заявил журналистам лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, Саакашвили – клоун и это его очередная клоунада.Саакашвили не пересекал границу Грузии – МВД&gt;&gt;"Саакашвили нет в Грузии. Это раз. Во вторых, этот человек – клоун. Я это вам говорил вчера, позавчера и до этого. В третьих, было бы хорошо, если он был в Грузии, в этом случае все грузинское общество увидело бы, какой клоун Михаил Саакашвили, и этим был бы положен конец такому уродству в грузинской политике как Саакашвили, в том числе и поляризации", – заявил Кобахидзе.Он уверен, что видео, которое распространил экс-президент, записано не в Батуми и не в Грузии. В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал всем доброго утра, заявив, что он уже в Грузии. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили, что бывший президент вернулся на родину.Неделю назад экс-президент сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета. Кто-то поверил в это его очередное обещание, а кто-то нет.Представители правящей партии "Грузинская мечта" выражали сомнения, что он решится приехать и на всякий случай напоминали, что на родине бывшего президента ждет арест и обвинения по ряду уголовных дел.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, возвращение саакашвили

Его нет в Грузии – лидер "Грузинской мечты" о возвращении Саакашвили

11:48 01.10.2021 (обновлено: 13:43 01.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС
Ираклий Кобахидзе перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сам сообщил по социальной сети, что уже находится на родине
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. В правящей партии не верят в то, что экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили удалось выполнить свое обещание и тайно вернуться на родину.
Как заявил журналистам лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, Саакашвили – клоун и это его очередная клоунада.
Саакашвили не пересекал границу Грузии – МВД>>
"Саакашвили нет в Грузии. Это раз. Во вторых, этот человек – клоун. Я это вам говорил вчера, позавчера и до этого. В третьих, было бы хорошо, если он был в Грузии, в этом случае все грузинское общество увидело бы, какой клоун Михаил Саакашвили, и этим был бы положен конец такому уродству в грузинской политике как Саакашвили, в том числе и поляризации", – заявил Кобахидзе.
Он уверен, что видео, которое распространил экс-президент, записано не в Батуми и не в Грузии.
В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал всем доброго утра, заявив, что он уже в Грузии. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили, что бывший президент вернулся на родину.
Неделю назад экс-президент сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета. Кто-то поверил в это его очередное обещание, а кто-то нет.
Представители правящей партии "Грузинская мечта" выражали сомнения, что он решится приехать и на всякий случай напоминали, что на родине бывшего президента ждет арест и обвинения по ряду уголовных дел.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.

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