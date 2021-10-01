https://sputnik-georgia.ru/20211001/saakashvili-prodemonstriroval-ocherednuyu-klounadu---lider-gruzinskoy-mechty-260072210.html

Его нет в Грузии – лидер "Грузинской мечты" о возвращении Саакашвили

Его нет в Грузии – лидер "Грузинской мечты" о возвращении Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сам сообщил по социальной сети, что уже находится на родине 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T11:48+0400

2021-10-01T11:48+0400

2021-10-01T13:43+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

возвращение саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259846003_0:190:2400:1540_1920x0_80_0_0_d7c575626ddcaf744b6f1814b32b6174.jpg

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. В правящей партии не верят в то, что экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили удалось выполнить свое обещание и тайно вернуться на родину.Как заявил журналистам лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, Саакашвили – клоун и это его очередная клоунада.Саакашвили не пересекал границу Грузии – МВД>>"Саакашвили нет в Грузии. Это раз. Во вторых, этот человек – клоун. Я это вам говорил вчера, позавчера и до этого. В третьих, было бы хорошо, если он был в Грузии, в этом случае все грузинское общество увидело бы, какой клоун Михаил Саакашвили, и этим был бы положен конец такому уродству в грузинской политике как Саакашвили, в том числе и поляризации", – заявил Кобахидзе.Он уверен, что видео, которое распространил экс-президент, записано не в Батуми и не в Грузии. В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал всем доброго утра, заявив, что он уже в Грузии. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили, что бывший президент вернулся на родину.Неделю назад экс-президент сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета. Кто-то поверил в это его очередное обещание, а кто-то нет.Представители правящей партии "Грузинская мечта" выражали сомнения, что он решится приехать и на всякий случай напоминали, что на родине бывшего президента ждет арест и обвинения по ряду уголовных дел.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, возвращение саакашвили