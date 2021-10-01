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У адвокатов нет информации о задержании Саакашвили

У адвокатов нет информации о задержании Саакашвили

Адвокаты третьего президента Грузии пытаются получить информацию в МВД и добиться встречи со своим подзащитным 01.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Адвокат третьего президента Грузии Бека Басилая утверждает, что у него нет информации о задержании его подзащитного.Информация о задержании Михаила Саакашвили, нелегального вернувшегося на родину из Украины, распространилась недавно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил ее и выразил благодарность министру внутренних дел и главе Службы госбезопасности за хорошо проведенную операцию."Национальное движение" готовится к масштабной акции>>При этом он отметил, что задержание Саакашвили не имеет ничего общего с уголовным делопроизводством."Это все политический маскарад", - сказал Басилая.По предварительной информации, Саакашвили помещен в Руставскую тюрьму. В данный момент по информации СМИ к нему направляется Народный защитник Грузии Нино Ломджария.У территории Руставской тюрьмы, где находится Саакашвили, усилены меры безопасности.В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, арест