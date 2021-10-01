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Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211001/tsik-gruzii-obespokoen-faktami-davleniya-na-svoikh-sotrudnikov-pered-vyborami-260087482.html
ЦИК Грузии обеспокоен фактами давления на своих сотрудников перед выборами
ЦИК Грузии обеспокоен фактами давления на своих сотрудников перед выборами
Председатели и члены избирательных комиссий стали получать СМС с призывами сделать публичные заявления об уходе 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T17:47+0400
2021-10-01T17:47+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Представители конкретных политических сил, несмотря на неоднократные призывы избирательной администрации, вновь пытаются помещать избирательному процессу и дискредитировать выборы, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани на брифинге.Как отметила Иоселиани, интенсивное давление на сотрудников избирательных администраций продолжается. В частности, по ее словам, председатель окружной комиссии Сабурталинского округа Тбилиси Бесик Лачашвили получил сообщение на телефон с предложением уйти из комиссии с обещаниями поддержки в этом случае.Голосование при коронавирусе в Грузии: как это будет&gt;&gt;"Автором сообщения является кандидат от партии "Единое национальное движение" Звиад Куправа. Кроме того, несколько сотрудников ЦИК также получили сообщения, в которых их призвали отказаться от участия в организации выборов и сделать об этом публичное заявление. В сообщении говорится также, что если сотрудники ЦИК сделают подобные заявления, им будет гарантирована неприкосновенность. Однако, нам неизвестно, кому принадлежит номер телефона, с которого были отравлены эти сообщения. Указанный номер на данный момент отключен", - отметила Иоселиани.Также продолжается распространение дезинформации в связи с избирательным процессом. В частности, в социальной сети распространились фотографии пригласительных на выборы и дезинформация, что якобы на некоторые адреса карточки пришли на покойников или лиц, которые не проживают по указанным адресам.Выборы в Грузии пройдут 2 октября в 64 городах и районах. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов в местные совещательные органы – сакребуло.Читайте также:Выборы в Грузии будут прозрачными – премьерСкандалы, интриги, расследования: какие страсти кипят в Грузии перед выборамиВыборы или референдум: главная интрига этой осени в ГрузииПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, цик грузии, местные выборы

ЦИК Грузии обеспокоен фактами давления на своих сотрудников перед выборами

17:47 01.10.2021
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© Sputnik / Alex ShlamovНатия Иоселиани, брифинг в ЦИК Грузии
Натия Иоселиани, брифинг в ЦИК Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Председатели и члены избирательных комиссий стали получать СМС с призывами сделать публичные заявления об уходе
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Представители конкретных политических сил, несмотря на неоднократные призывы избирательной администрации, вновь пытаются помещать избирательному процессу и дискредитировать выборы, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани на брифинге.
Как отметила Иоселиани, интенсивное давление на сотрудников избирательных администраций продолжается. В частности, по ее словам, председатель окружной комиссии Сабурталинского округа Тбилиси Бесик Лачашвили получил сообщение на телефон с предложением уйти из комиссии с обещаниями поддержки в этом случае.
Голосование при коронавирусе в Грузии: как это будет>>
"Автором сообщения является кандидат от партии "Единое национальное движение" Звиад Куправа. Кроме того, несколько сотрудников ЦИК также получили сообщения, в которых их призвали отказаться от участия в организации выборов и сделать об этом публичное заявление. В сообщении говорится также, что если сотрудники ЦИК сделают подобные заявления, им будет гарантирована неприкосновенность. Однако, нам неизвестно, кому принадлежит номер телефона, с которого были отравлены эти сообщения. Указанный номер на данный момент отключен", - отметила Иоселиани.
Также продолжается распространение дезинформации в связи с избирательным процессом. В частности, в социальной сети распространились фотографии пригласительных на выборы и дезинформация, что якобы на некоторые адреса карточки пришли на покойников или лиц, которые не проживают по указанным адресам.

"Мы перепроверил распространенную информацию в Агентстве развития государственных сервисов - эта информация не соответствует действительности. Еще раз призываем участвующие в выборах стороны действовать в соответствии с законом и не мешать избирательной администрации в проведении избирательного процесса в мирной обстановке", - отметила пресс-спикер ЦИК.

Выборы в Грузии пройдут 2 октября в 64 городах и районах. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов в местные совещательные органы – сакребуло.

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