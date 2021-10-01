https://sputnik-georgia.ru/20211001/v-natsdvizhenii-obyasnili-pochemu-saakashvili-priekhal-v-gruziyu-ranshe-zaplanirovannogo-260075891.html

В Нацдвижении объяснили, почему Саакашвили приехал в Грузию раньше запланированного

В Нацдвижении объяснили, почему Саакашвили приехал в Грузию раньше запланированного

Прогнозировать Саакашвили очень сложно, отметили в партии, созданной бывшим президентом 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T13:16+0400

2021-10-01T13:16+0400

2021-10-01T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину раньше запланированного, чтобы не мешать проведению выборов в органы местного самоуправления, заявила член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе.Верю - не верю – что думают о приезде Саакашвили в Грузии>>Саакашвили ранее анонсировал свой приезд в Грузии в день выборов, 2 октября, выложив билет на рейс Киев-Тбилиси, время прилета – 23:05. Однако уже утром, 1 октября, Саакашвили через Facebook пожелал Грузии доброго утра, заявив, что он уже на родине. Власти Грузии называют эту новость фейком, утверждая, что Саакашвили в Грузии нет.На вопрос, появится ли Саакашвили на публике до 2 октября, Херзеулидзе ответила:"Прогнозировать Михаила Саакашвили очень сложно. Не знаю, не могу сказать", – отметила она.Официальные структуры уже опровергли информацию о пересечении Михаилом Саакашвили государственной границы Грузии.Между тем, в Киеве утверждают, что Саакашвили действительно выехал в Грузию. В беседе с телеканалом "Мтавари" сотрудница киевского офиса Саакашвили Мария Барабаш сообщила, что накануне он покинул Киев.В очередной раз анонсировав свой приезд в Грузию перед муниципальными выборами, Саакашвили заявил, что не боится ареста. В правительстве страны, между тем, пообещали, что экс-президент будет арестован в ту же минуту, как только "ступит на грузинскую землю".Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После чего против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Экс-президент Михаил Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, украина, местные выборы, выборы, возвращение саакашвили