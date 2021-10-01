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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20211001/veryu-ne-veryu---chto-dumayut-o-priezde-saakashvili-v-gruzii-260074387.html
Верю - не верю – что думают о приезде Саакашвили в Грузии
Верю - не верю – что думают о приезде Саакашвили в Грузии
Грузинские власти заявляют, что экс-президент Грузии не пересекал границы Грузии 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T12:16+0400
2021-10-01T13:43+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
местные выборы
возвращение саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Члены оппозиционного "Единого национального движения" подтверждают, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили действительно вернулся на родину.В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал Грузии доброго утра, заявив, что он уже на родине. Позже он распространил два видеообращения, якобы из Батуми, с призывом всем идти на выборы 2 октября, а третьего – выйти и заполнить проспект Руставели и площадь Свободы в Тбилиси.Его нет в Грузии – лидер "Грузинской мечты" о возвращении Саакашвили&gt;&gt;"Я действительно не был проинформирован о его маршруте. Мы все знали, что у него был четкий план вернуться в Грузию. Я был абсолютно в этом уверен с первого дня… Он, действительно, в Грузии. Подтверждаю. И, наверное, 3 октября присоединится к большому торжественному собранию, когда на выборах 2 октября грузинский народ и Грузия одержат верх над Бидзиной Иванишвили и "Грузинской мечтой", – заявил кандидат в мэры от ЕНД в Сенаки Коба Накопия в эфире телеканала "Мтавари".Не сомневалась в том, что Саакашвили выполнит свое обещание и приедет на родину лидер партии "Закон и справедливость", а вместе с тем учредитель движения по мирному возвращению экс-президента Тако Чарквиани."Михаил Саакашвили вернулся с миром. Дай Бог мира Грузии! Сегодня утром было еще раз доказано, что нет государства, так происходит при олигархии, таком типе правления", – заявила журналистам Чарквиани.Мог ли экс-президент Грузии тайно проникнуть на родину морем?&gt;&gt;По словам Чарквиани, она ждет мирного сценария развития событий и призвала власти к "большому примирению".На мирное развитие событий надеется и бывшая соратница третьего президента Грузии – председатель партии "Дроа" Елене Хоштария, которая не владеет реальной информацией о приезде Саакашвили."У меня нет информации о том, здесь он или нет. Подождем развития событий. Первое, скажу точно то, что говорила до этого – все должно быть абсолютно мирно в случае любого сценария, и ответственность за это лежит на всех, в первую очередь – на "Грузинской мечте"… Если он приехал, то "Грузинская мечта" развалилась. Самое главное, чтобы эти два дня, и последующие дни, прошли абсолютно спокойно, все должны подчинится воле народа", – заявила журналистам Хоштария.В том, что Саакашвили реально уже в Грузии, не уверены в партии экс-премьера Георгия Гахария."Я не думаю, что он действительно осмелится приехать в Грузию. Здесь его ждет суд… Если он правда приехал или приедет, вся ответственность ляжет на "Грузинскую мечту", – заявила один из лидеров партии "Для Грузии" Натия Мезвришвили.Официальные структуры уже опровергли информацию о пересечении Михаилом Саакашвили государственной границы Грузии."Никакой информации кроме того, что это очередная клоунада… Почему вы распространяете ложную информацию? Докажите мне, что он в Грузии", – заявил журналистам один из депутатов правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе.Между тем, в Киеве утверждают, что Саакашвили действительно выехал в Грузию. В беседе с телеканалом "Мтавари" сотрудница киевского офиса Саакашвили Мария Барабаш сообщила, что накануне он покинул Киев.В очередной раз анонсировав свой приезд в Грузию перед муниципальными выборами, Саакашвили заявил, что не боится ареста. В правительстве страны между тем пообещали, что экс-президент будет арестован в ту же минуту, как "ступит на грузинскую землю".Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После чего против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Экс-президент Михаил Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211001/ya-na-vas-nadeyus--saakashvili-obratilsya-k-zhitelyam-gruzii-s-prizyvami-260070259.html
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, местные выборы, возвращение саакашвили

Верю - не верю – что думают о приезде Саакашвили в Грузии

12:16 01.10.2021 (обновлено: 13:43 01.10.2021)
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© AP Photo / Shakh AivazovМихаил Саакашвили выступает перед своими сторонниками
Михаил Саакашвили выступает перед своими сторонниками - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© AP Photo / Shakh Aivazov
Грузинские власти заявляют, что экс-президент Грузии не пересекал границы Грузии
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Члены оппозиционного "Единого национального движения" подтверждают, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили действительно вернулся на родину.
В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал Грузии доброго утра, заявив, что он уже на родине. Позже он распространил два видеообращения, якобы из Батуми, с призывом всем идти на выборы 2 октября, а третьего – выйти и заполнить проспект Руставели и площадь Свободы в Тбилиси.
Его нет в Грузии – лидер "Грузинской мечты" о возвращении Саакашвили>>
"Я действительно не был проинформирован о его маршруте. Мы все знали, что у него был четкий план вернуться в Грузию. Я был абсолютно в этом уверен с первого дня… Он, действительно, в Грузии. Подтверждаю. И, наверное, 3 октября присоединится к большому торжественному собранию, когда на выборах 2 октября грузинский народ и Грузия одержат верх над Бидзиной Иванишвили и "Грузинской мечтой", – заявил кандидат в мэры от ЕНД в Сенаки Коба Накопия в эфире телеканала "Мтавари".
Не сомневалась в том, что Саакашвили выполнит свое обещание и приедет на родину лидер партии "Закон и справедливость", а вместе с тем учредитель движения по мирному возвращению экс-президента Тако Чарквиани.
"Михаил Саакашвили вернулся с миром. Дай Бог мира Грузии! Сегодня утром было еще раз доказано, что нет государства, так происходит при олигархии, таком типе правления", – заявила журналистам Чарквиани.
Мог ли экс-президент Грузии тайно проникнуть на родину морем?>>
По словам Чарквиани, она ждет мирного сценария развития событий и призвала власти к "большому примирению".
На мирное развитие событий надеется и бывшая соратница третьего президента Грузии – председатель партии "Дроа" Елене Хоштария, которая не владеет реальной информацией о приезде Саакашвили.
"У меня нет информации о том, здесь он или нет. Подождем развития событий. Первое, скажу точно то, что говорила до этого – все должно быть абсолютно мирно в случае любого сценария, и ответственность за это лежит на всех, в первую очередь – на "Грузинской мечте"… Если он приехал, то "Грузинская мечта" развалилась. Самое главное, чтобы эти два дня, и последующие дни, прошли абсолютно спокойно, все должны подчинится воле народа", – заявила журналистам Хоштария.
В том, что Саакашвили реально уже в Грузии, не уверены в партии экс-премьера Георгия Гахария.
"Я не думаю, что он действительно осмелится приехать в Грузию. Здесь его ждет суд… Если он правда приехал или приедет, вся ответственность ляжет на "Грузинскую мечту", – заявила один из лидеров партии "Для Грузии" Натия Мезвришвили.
Официальные структуры уже опровергли информацию о пересечении Михаилом Саакашвили государственной границы Грузии.
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
Саакашвили назначил большой митинг в Тбилиси на воскресенье
11:08
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"Никакой информации кроме того, что это очередная клоунада… Почему вы распространяете ложную информацию? Докажите мне, что он в Грузии", – заявил журналистам один из депутатов правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе.
Между тем, в Киеве утверждают, что Саакашвили действительно выехал в Грузию. В беседе с телеканалом "Мтавари" сотрудница киевского офиса Саакашвили Мария Барабаш сообщила, что накануне он покинул Киев.

"Три дня назад он собрал команду и сказал нам, что едет в Грузию, потому что сейчас переломный момент для страны, когда нужно делать выбор между Европой и прошлым. Он сказал нам, что должен уехать, потому что сейчас проходит важный референдум, и он должен быть в Грузии", – сказала Барабаш.

В очередной раз анонсировав свой приезд в Грузию перед муниципальными выборами, Саакашвили заявил, что не боится ареста. В правительстве страны между тем пообещали, что экс-президент будет арестован в ту же минуту, как "ступит на грузинскую землю".
Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После чего против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
Экс-президент Михаил Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.

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