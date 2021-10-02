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Экс-президент Грузии здоров и его права защищены - министр юстиции
Экс-президент Грузии здоров и его права защищены - министр юстиции
К этому времени со слов омбудсмена известно, что заключенный Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T01:49+0400
2021-10-02T01:49+0400
новости
грузия
тюрьма
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Экс-президенту Грузии проведен медосмотр в руставском пенитенциарном учреждении №12 в Рустави до его определения в камеру, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, в эфире телеканала "Рустави 2".Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу, прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые будут проходить в субботу.Адвокаты: Михаила Саакашвили может спасти только помилование&gt;&gt;"На этом этапе Саакашвили проходит обязательные процедуры, и после их завершения он будет заселен в соответствующую камеру. Обязательные процедуры включают разные мероприятия, в том числе и медосмотр, после чего у нас будет больше информации. Пока он ни на что не жаловался", - заявил Брегадзе.Министр также отметил, Саакашвили был определен в руставскую, а не тбилисскую тюрьму, из соображений безопасности."Исходя из ряда вопросов, которые включают безопасность, было принято решение о переводе Саакашвили в пенитенциарное учреждение №12. В этом учреждении созданы абсолютно все условия, соответствующие международным стандартам", - сказал он.Брегадзе подчеркнул, что Народный защитник может посещать заключенного неограниченное количество раз, а все права экс-президента, как заключенного, защищены в полном соответствии с законодательством Грузии.По информации омбудсмена Нино Ломджария, которая навестила экс-президента в тюрьме, известно, что Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку.В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.По ранее вынесенным приговорам ему грозит шесть лет тюрьмы.Сегодня к этим обвинениям добавилось и незаконное пересечение границы.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тюрьма, возвращение и арест саакашвили

Экс-президент Грузии здоров и его права защищены - министр юстиции

01:49 02.10.2021
17
© Facebook / FB / Международный центр образованияРати Брегадзе
Рати Брегадзе - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© Facebook / FB / Международный центр образования
К этому времени со слов омбудсмена известно, что заключенный Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Экс-президенту Грузии проведен медосмотр в руставском пенитенциарном учреждении №12 в Рустави до его определения в камеру, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, в эфире телеканала "Рустави 2".
Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу, прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые будут проходить в субботу.
Адвокаты: Михаила Саакашвили может спасти только помилование>>
"На этом этапе Саакашвили проходит обязательные процедуры, и после их завершения он будет заселен в соответствующую камеру. Обязательные процедуры включают разные мероприятия, в том числе и медосмотр, после чего у нас будет больше информации. Пока он ни на что не жаловался", - заявил Брегадзе.
Министр также отметил, Саакашвили был определен в руставскую, а не тбилисскую тюрьму, из соображений безопасности.
"Исходя из ряда вопросов, которые включают безопасность, было принято решение о переводе Саакашвили в пенитенциарное учреждение №12. В этом учреждении созданы абсолютно все условия, соответствующие международным стандартам", - сказал он.
Брегадзе подчеркнул, что Народный защитник может посещать заключенного неограниченное количество раз, а все права экс-президента, как заключенного, защищены в полном соответствии с законодательством Грузии.
По информации омбудсмена Нино Ломджария, которая навестила экс-президента в тюрьме, известно, что Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку.
В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.
По ранее вынесенным приговорам ему грозит шесть лет тюрьмы.
Сегодня к этим обвинениям добавилось и незаконное пересечение границы.
В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.

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