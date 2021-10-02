https://sputnik-georgia.ru/20211002/advokaty-mikhaila-saakashvili-mozhet-spasti-tolko-pomilovanie-260109304.html
Адвокаты: Михаила Саакашвили может спасти только помилование
Адвокаты: Михаила Саакашвили может спасти только помилование
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается помиловать Саакашвили 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T01:12+0400
2021-10-02T01:12+0400
2021-10-02T01:15+0400
политика
новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23869/89/238698993_0:380:4455:2886_1920x0_80_0_0_69486996a7d8c01e8da1be0caa03f854.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Адвокатов Михаила Саакашвили пока не впускают в руставскую тюрьму №12 для встречи со своим подзащитным.Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела в судебном производстве.Мать Саакашвили узнала об аресте сына в самолете - комментарий в аэропорту>>Правозащитники к этому времени располагают минимальной информацией об обстоятельствах задержания третьего президента Грузии."О задержании Михаила Саакашвили у меня та же информацию, что и у вас. Знаю точно, что задержание было произведено не в Трускавце. Это неординарная, нестандартная ситуация, поэтому нас должны были впустить к нему в любое время, в течение 24 часов ", - заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили.Освободить бывшего президента в такой ситуации можно только помилованием, заявил еще один его адвокат Бека Басилая, комментируя заявление действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что она не собирается помиловать Саакашвили ни сейчас, ни когда бы то ни было.Посольство Грузии объяснит МИД Украины ситуацию с Саакашвили>>"Сегодняшнее заявление президента о том, что она не собирается помиловать Саакашвили, надиктовано "Грузинской мечтой", все зависит от политической воли", - сказал Басилая.По словам адвоката, итоги выборов в местные органы самоуправления, которые состоятся 2 октября, повлияют на окончательное решение президента. Он утверждает, что помилование - это единственный способ освобождения Саакашвили из заключения.В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23869/89/238698993_52:0:4404:3264_1920x0_80_0_0_32503278fd4b5d9d5c9eeea7ed6cbb7f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили
Адвокаты: Михаила Саакашвили может спасти только помилование
01:12 02.10.2021 (обновлено: 01:15 02.10.2021)
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается помиловать Саакашвили
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Адвокатов Михаила Саакашвили пока не впускают в руставскую тюрьму №12 для встречи со своим подзащитным.
Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела в судебном производстве.
Правозащитники к этому времени располагают минимальной информацией об обстоятельствах задержания третьего президента Грузии.
"О задержании Михаила Саакашвили у меня та же информацию, что и у вас. Знаю точно, что задержание было произведено не в Трускавце. Это неординарная, нестандартная ситуация, поэтому нас должны были впустить к нему в любое время, в течение 24 часов ", - заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили.
Освободить бывшего президента в такой ситуации можно только помилованием, заявил еще один его адвокат Бека Басилая, комментируя заявление действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что она не собирается помиловать Саакашвили ни сейчас, ни когда бы то ни было.
"Сегодняшнее заявление президента о том, что она не собирается помиловать Саакашвили, надиктовано "Грузинской мечтой", все зависит от политической воли", - сказал Басилая.
По словам адвоката, итоги выборов в местные органы самоуправления, которые состоятся 2 октября, повлияют на окончательное решение президента. Он утверждает, что помилование - это единственный способ освобождения Саакашвили из заключения.
В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.
В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Читайте также:
Госдеп США: Вашингтон следит за развитием ситуации с арестом Саакашвили
В администрации президента Украины недовольны задержанием Саакашвили
Премьер Грузии: задержанием Саакашвили
предотвращены беспорядки в стране
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.