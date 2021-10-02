https://sputnik-georgia.ru/20211002/advokaty-mikhaila-saakashvili-mozhet-spasti-tolko-pomilovanie-260109304.html

Адвокаты: Михаила Саакашвили может спасти только помилование

Адвокаты: Михаила Саакашвили может спасти только помилование

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается помиловать Саакашвили 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T01:12+0400

2021-10-02T01:12+0400

2021-10-02T01:15+0400

политика

новости

грузия

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23869/89/238698993_0:380:4455:2886_1920x0_80_0_0_69486996a7d8c01e8da1be0caa03f854.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Адвокатов Михаила Саакашвили пока не впускают в руставскую тюрьму №12 для встречи со своим подзащитным.Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела в судебном производстве.Мать Саакашвили узнала об аресте сына в самолете - комментарий в аэропорту>>Правозащитники к этому времени располагают минимальной информацией об обстоятельствах задержания третьего президента Грузии."О задержании Михаила Саакашвили у меня та же информацию, что и у вас. Знаю точно, что задержание было произведено не в Трускавце. Это неординарная, нестандартная ситуация, поэтому нас должны были впустить к нему в любое время, в течение 24 часов ", - заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили.Освободить бывшего президента в такой ситуации можно только помилованием, заявил еще один его адвокат Бека Басилая, комментируя заявление действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что она не собирается помиловать Саакашвили ни сейчас, ни когда бы то ни было.Посольство Грузии объяснит МИД Украины ситуацию с Саакашвили>>"Сегодняшнее заявление президента о том, что она не собирается помиловать Саакашвили, надиктовано "Грузинской мечтой", все зависит от политической воли", - сказал Басилая.По словам адвоката, итоги выборов в местные органы самоуправления, которые состоятся 2 октября, повлияют на окончательное решение президента. Он утверждает, что помилование - это единственный способ освобождения Саакашвили из заключения.В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили