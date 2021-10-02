https://sputnik-georgia.ru/20211002/ya-podderzhivayu-ego-borbu--devushka-saakashvili-obratilas-k-zelenskomu-260114602.html

"Я поддерживаю его борьбу" – девушка Саакашвили обратилась к Зеленскому

"Я поддерживаю его борьбу" – девушка Саакашвили обратилась к Зеленскому

Молодая женщина просит украинские власти и международное сообщество защитить Саакашвили 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T09:15+0400

2021-10-02T09:15+0400

2021-10-02T09:38+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с задержанным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, призвала украинские власти, а также ЕС и США защитить его, передает РИА Новости.У Саакашвили новая любовь - сенсационная новость стала известна в день его ареста>>В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. Грузинское телевидение сообщило, что Саакашвили находится в руставской тюрьме недалеко от Тбилиси.Она адресовала свой призыв также к США и ЕС, отметила и другие организации и ведомства: постоянные представительства Украины при ООН, при Совете Европы, посольства США на Украине и в Грузии, миссию Украины в ЕС, миссию Грузии в ЕС и многие другие.О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером. Экс-президент давно заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта" >>Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили