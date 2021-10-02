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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/lyudi-ne-dolzhny-radovatsya-arestu-saakashvili--vashadze-260131865.html
Люди не должны радоваться аресту Саакашвили – Вашадзе
Люди не должны радоваться аресту Саакашвили – Вашадзе
Вашадзе, который ранее был членом команды Саакашвили, высказался по поводу ареста экс-президента 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T14:25+0400
2021-10-02T14:25+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
михаил саакашвили
георгий вашадзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Общество не должно радоваться задержанию третьего президента страны, заявил журналистам лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе.Оппозиционный политик уверен, что сейчас важно идти по пути примирения.По его словам, у его команды есть цель – играть роль примирителя и находить пути выхода из положения.Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве. В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, георгий вашадзе, возвращение и арест саакашвили

Люди не должны радоваться аресту Саакашвили – Вашадзе

14:25 02.10.2021
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© Sputnik / STRINGER Георгий Вашадзе. Переговоры "Грузинской мечты" и объединенной оппозиции
Георгий Вашадзе. Переговоры Грузинской мечты и объединенной оппозиции - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© Sputnik / STRINGER
Вашадзе, который ранее был членом команды Саакашвили, высказался по поводу ареста экс-президента
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Общество не должно радоваться задержанию третьего президента страны, заявил журналистам лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе.
Оппозиционный политик уверен, что сейчас важно идти по пути примирения.

"Что меняет в грузинской политике приезд Михаила Саакашвили – это мы увидим на выборах. Осталось несколько часов и увидим. Я искренне скажу, что пока мы – политики, люди – не должны радоваться задержанию третьего президента, но сейчас главное – идти по пути соглашения, примирения, переговоров, развития, а не по пути противостояния и мордобоя", – заявил Вашадзе.

По его словам, у его команды есть цель – играть роль примирителя и находить пути выхода из положения.
Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве. В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.
По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
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