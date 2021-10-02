https://sputnik-georgia.ru/20211002/natsdvizhenie-otmenilo-mobilizatsiyu-storonnikov-2-oktyabrya-v-tbilisi-260108133.html

"Нацдвижение" отменило мобилизацию сторонников 2 октября в Тбилиси

"Нацдвижение" отменило мобилизацию сторонников 2 октября в Тбилиси

Лидер ЕНД призвал сторонников проголосовать на выборах и дождаться подсчета голосов 02.10.2021, Sputnik Грузия

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политика

новости

грузия

единое нацдвижение

местные выборы

акция

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Акции протеста "Единого национального движения" в день выборов 2 октября в Тбилиси не будет.Председатель самой крупной оппозиционной партии Ника Мелия призвал сторонников оставаться на местах до обнародования результатов выборов в органы местной власти.Премьер Грузии: задержанием Саакашвили предотвращены беспорядки в стране>> "Обращаюсь к нашим сторонникам. 2 октября оставайтесь в своих городах и районах, чтобы проголосовать и дождаться итоговых протоколов голосования, после мы сообщим о своих планах", - сказал Мелия.Избирательные участки откроются сегодня в восемь утра и закроются в восемь вечера. Именно после завершения процесса голосования "Национальное движение" анонсировало масштабную акцию в знак протеста против ареста третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.Информация о задержании Михаила Саакашвили, нелегального вернувшегося на родину из Украины, распространилась вечером 1 октября. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил ее и выразил благодарность министру внутренних дел и главе Службы госбезопасности за хорошо проведенную операцию."Михаил Саакашвили заочно уже признан виновным тремя инстанциями суда по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и по делу убийства молодого сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и приговорен к шести годам лишения свободы. Приговоры окончательные и обжалованию не подлежат", - заявили в прокуратуре.Кроме того в прокуратуре напомнили, что экс-президент Грузии проходит обвиняемым также по делу о растрате 9,2 миллиона лари Службы государственной охраны, разгоне акции 7 ноября 2007 года, разгроме телеканала "Имеди" и конфискации имущества ныне покойного миллионера Бадри Патаркацишвили.Эти дела еще находятся в стадии рассмотрения в Тбилисском городском суде.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, местные выборы, акция, возвращение и арест саакашвили