https://sputnik-georgia.ru/20211002/posolstvo-gruzii-obyasnit-mid-ukraine-situatsiyu-s-saakashvili-260106722.html

Посольство Грузии объяснит МИД Украины ситуацию с Саакашвили

Посольство Грузии объяснит МИД Украины ситуацию с Саакашвили

Внешнеполитическое ведомство Грузии опровергло информацию о вызове грузинского посла в МИД Украины для дачи разъяснений 02.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Представитель грузинского посольства проинформирует МИД Украины по поводу ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает МИД страны.Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела в судебном производстве.В администрации президента Украины недовольны задержанием Саакашвили>>"Дипломат посольства, согласно установленным правилам, обменяется информацией с украинской стороной в связи с задержанием Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины", - заявляют в МИД Грузии.При этом внешнеполитическое ведомство опровергло распространяемую информацию о вызове посла Грузии в МИД Украины для разъяснений.В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:

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