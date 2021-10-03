https://sputnik-georgia.ru/20211003/tbilisi-posle-vyborov-prosnulsya-v-spokoynoy-obstanovke-260160941.html

Тбилиси после выборов проснулся в спокойной обстановке

Тбилиси после выборов проснулся в спокойной обстановке

В создавшейся после выборов ситуации акции отошли на задний план, оппозиция готовится ко второму туру выборов 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T11:18+0400

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В Тбилиси после напряженного дня выборов все спокойно – ЦИК продолжает подсчет голосов.Никаких признаков того, что оппозиция выведет народ на улицу, как обещала накануне, нет. Результаты выборов, по всей видимости, сняли вопрос протеста с повестки дня. Сейчас оппозиция сосредоточена на подготовке ко второму туру выборов. Оппозиция готовится ко второму туру выборов>>Тихо и возле тюрьмы №12 в Рустави, где содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Здесь нет усиленных нарядов полиции, ни митингующих в его поддержку.В целом, по мнению наблюдателей, выборы в Грузии прошли без серьезных нарушений. На некоторых избирательных участках они все-таки были, в том числе в больших городах Тбилиси, Зугдиди и Рустави, но не носили системного характера. По предварительным данным, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы в 53 городах и муниципалитетах, об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета около 40% протоколов.В остальных 11 городах лидирует самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение".Согласно предварительным результатам, на первое место ЕДН вышло в Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Цхалтубо, Дманиси, Гардабани, Рустави, Телави, Хуло, Сенаки и Ахмета. В остальных 53 районах лидирует правящая партия "Грузинская мечта".В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, местные выборы, акции протеста