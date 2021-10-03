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Бритни Спирс освободилась от опеки отца и снялась обнаженной
Бритни Спирс освободилась от опеки отца и снялась обнаженной
Звезда дорвалась до долгожданной свободы и отправилась на отдых с бойфрендом. В Сети комментируют откровенную публикацию артистки 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T12:02+0400
2021-10-03T12:02+0400
2021-10-03T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт – Sputnik. Американская певица Бритни Спирс освободилась от опеки отца и решила отметить это событие – звезда уехала в отпуск и поделилась обнаженной фотосессией в Сети.Недавно в жизни Бритни произошло особенное событие – суд Лос-Анджелеса остановил опекунство ее отца Джейми Спирса, который больше 10 лет контролировал поп-диву. Временным опекуном звезды стал ее бухгалтер, а сама артистка поспешила улететь в отпуск к Тихому океану.На радостях от вновь обретенной свободы Бритни решилась на откровенную фотосессию, чем смутила всех подписчиков в Сети. Спирс снялась полностью обнаженной.Соблюдая цензуру, Бритни добавила смайлы в виде цветов на самые выдающиеся части своего подтянутого и спортивного тела."Игры в Тихом океане еще никому не навредили. Тихо, это фото без фильтров", – написала звезда.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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бритни спирс, зарубежные звезды
Бритни Спирс освободилась от опеки отца и снялась обнаженной
Звезда дорвалась до долгожданной свободы и отправилась на отдых с бойфрендом. В Сети комментируют откровенную публикацию артистки
ТБИЛИСИ, 3 окт – Sputnik. Американская певица Бритни Спирс освободилась от опеки отца и решила отметить это событие – звезда уехала в отпуск и поделилась обнаженной фотосессией в Сети.
Недавно в жизни Бритни произошло особенное событие – суд Лос-Анджелеса остановил опекунство ее отца Джейми Спирса, который больше 10 лет контролировал поп-диву. Временным опекуном звезды стал ее бухгалтер, а сама артистка поспешила улететь в отпуск к Тихому океану.
На радостях от вновь обретенной свободы Бритни решилась на откровенную фотосессию, чем смутила всех подписчиков в Сети. Спирс снялась полностью обнаженной.
Соблюдая цензуру, Бритни добавила смайлы в виде цветов на самые выдающиеся части своего подтянутого и спортивного тела.
"Игры в Тихом океане еще никому не навредили. Тихо, это фото без фильтров", – написала звезда.
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