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Брачный договор? Жених Бритни Спирс поставил на место всех советчиков
16:21 14.09.2021 (обновлено: 16:47 14.09.2021)
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© AFP / VALERIE MACONБритни Спирс
© AFP / VALERIE MACON
Поклонники очень беспокоятся за любимую певицу - некоторые считают, что молодой фитнес-тренер хочет обидеть и обобрать звезду
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Жених американской певицы Бритни Спирс Сэм Асгари ответил всем советчикам, рекомендующим звезде заключить брачный договор - заявление тренера удивило всех.
Спирс обрадовала поклонников, когда заявила, что все-таки выходит замуж. Звезда поделилась радостной вестью с подписчиками в Инстаграм, опубликовав видео с роскошным бриллиантовым кольцом. Также она призналась, что не верит в происходящее, особенно после разбирательств с отцом-опекуном.
Поклонники поздравили певицу, но тут же усомнились в искренности чувств ее жениха Сэма Асгари. Некоторые фанаты посоветовали Спирс заключить брачный договор, запрещающий тренеру распоряжаться деньгами певицы. После этого жених Бритни решил поставить на место всех беспокоящихся.
"Спасибо тем, кто волнуется о брачном договоре! Конечно? Мы подпишем договор, чтобы защитить мою машину и коллекцию обуви, вдруг она меня бросит", - написал Асгари в своем микроблоге.
Волнение поклонников объяснимо. Ранее из-за переизбытка опеки папы Джейми Спирса, Бритни не могла распоряжаться своими средствами, выходить замуж и рожать детей. Но теперь она станет свободной и сможет построить новую, счастливую жизнь.
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