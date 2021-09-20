https://sputnik-georgia.ru/20210920/sorval-dzhekpot-eks-devushka-zhenikha-britni-spirs-vyskazalas-o-ego-pomolvke-259742799.html
Сорвал джекпот: экс-девушка жениха Бритни Спирс высказалась о его помолвке
Сорвал джекпот: экс-девушка жениха Бритни Спирс высказалась о его помолвке
Бывшая возлюбленная молодого фитнес-тренера, с которой он встречался до поп-звезды, решила рассказать о его характере и расставила все точки над и 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T17:46+0400
2021-09-20T17:46+0400
2021-09-20T17:46+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бритни спирс
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0c/252295146_0:0:2633:1481_1920x0_80_0_0_a866df7c62113fb2753a9d51517f5aa8.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Бывшая девушка жениха певицы Бритни Спирс прокомментировала его помолвку со звездой: поклонники, наконец, узнали, что представляет из себя тренер Сэм Асгари. Спирс недавно рассказала, что выходит замуж. Поп-звезда готовится стать женой своего парня фитнес-тренера, от которого получила кольцо с роскошным бриллиантом. Почти 13 лет Бритни находилась под опекой отца, из-за которого не могла выйти замуж за любимого человека. И теперь справедливость восторжествовала, но вот поклонники начали подозревать, что Сэм хочет обмануть звезду. Теперь на сторону Сэма решила встать его бывшая девушка Майра Вероника, с которой он встречался за год до начала отношений со Спирс. Девушка решила высказаться о помолвке Асгари с поп-звездой и успокоить взволнованных поклонников. "Он, наконец-то, сорвал свой джекпот. Да и она тоже, конечно. Он очень чуткий, добрый человек, а после всего, через что она прошла, ей нужен именно такой мужчина", - рассказала Майра Вероника в интервью журналу TMZ.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0c/252295146_0:0:2633:1975_1920x0_80_0_0_0266917aaa3f7580f8588990b5742525.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бритни спирс, зарубежные звезды
Сорвал джекпот: экс-девушка жениха Бритни Спирс высказалась о его помолвке
Бывшая возлюбленная молодого фитнес-тренера, с которой он встречался до поп-звезды, решила рассказать о его характере и расставила все точки над и
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Бывшая девушка жениха певицы Бритни Спирс прокомментировала его помолвку со звездой: поклонники, наконец, узнали, что представляет из себя тренер Сэм Асгари.
Спирс недавно рассказала, что выходит замуж. Поп-звезда готовится стать женой своего парня фитнес-тренера, от которого получила кольцо с роскошным бриллиантом. Почти 13 лет Бритни находилась под опекой отца, из-за которого не могла выйти замуж за любимого человека.
И теперь справедливость восторжествовала, но вот поклонники начали подозревать, что Сэм хочет обмануть звезду.
Теперь на сторону Сэма решила встать его бывшая девушка Майра Вероника, с которой он встречался за год до начала отношений со Спирс. Девушка решила высказаться о помолвке Асгари с поп-звездой и успокоить взволнованных поклонников.
"Он, наконец-то, сорвал свой джекпот. Да и она тоже, конечно. Он очень чуткий, добрый человек, а после всего, через что она прошла, ей нужен именно такой мужчина", - рассказала Майра Вероника в интервью журналу TMZ
.
Брачный договор?
Жених Бритни Спирс поставил на место всех советчиков
Бритни Спирс выходит замуж
Сдался?
Отец Бритни Спирс заявил, что ей больше не нужен опекун
Отец Бритни Спирс заявил о зависимостях и психических проблемах
поп-звезды
Бритни Спирс прокомментировала слухи о своей беременности
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.