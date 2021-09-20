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Сорвал джекпот: экс-девушка жениха Бритни Спирс высказалась о его помолвке
Сорвал джекпот: экс-девушка жениха Бритни Спирс высказалась о его помолвке
Бывшая возлюбленная молодого фитнес-тренера, с которой он встречался до поп-звезды, решила рассказать о его характере и расставила все точки над и 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T17:46+0400
2021-09-20T17:46+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бритни спирс
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Бывшая девушка жениха певицы Бритни Спирс прокомментировала его помолвку со звездой: поклонники, наконец, узнали, что представляет из себя тренер Сэм Асгари. Спирс недавно рассказала, что выходит замуж. Поп-звезда готовится стать женой своего парня фитнес-тренера, от которого получила кольцо с роскошным бриллиантом. Почти 13 лет Бритни находилась под опекой отца, из-за которого не могла выйти замуж за любимого человека. И теперь справедливость восторжествовала, но вот поклонники начали подозревать, что Сэм хочет обмануть звезду. Теперь на сторону Сэма решила встать его бывшая девушка Майра Вероника, с которой он встречался за год до начала отношений со Спирс. Девушка решила высказаться о помолвке Асгари с поп-звездой и успокоить взволнованных поклонников. "Он, наконец-то, сорвал свой джекпот. Да и она тоже, конечно. Он очень чуткий, добрый человек, а после всего, через что она прошла, ей нужен именно такой мужчина", - рассказала Майра Вероника в интервью журналу TMZ.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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бритни спирс, зарубежные звезды

Сорвал джекпот: экс-девушка жениха Бритни Спирс высказалась о его помолвке

17:46 20.09.2021
332
© REUTERS / MARIO ANZUONIБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© REUTERS / MARIO ANZUONI
Бывшая возлюбленная молодого фитнес-тренера, с которой он встречался до поп-звезды, решила рассказать о его характере и расставила все точки над и
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Бывшая девушка жениха певицы Бритни Спирс прокомментировала его помолвку со звездой: поклонники, наконец, узнали, что представляет из себя тренер Сэм Асгари.
Спирс недавно рассказала, что выходит замуж. Поп-звезда готовится стать женой своего парня фитнес-тренера, от которого получила кольцо с роскошным бриллиантом. Почти 13 лет Бритни находилась под опекой отца, из-за которого не могла выйти замуж за любимого человека.
И теперь справедливость восторжествовала, но вот поклонники начали подозревать, что Сэм хочет обмануть звезду.
Теперь на сторону Сэма решила встать его бывшая девушка Майра Вероника, с которой он встречался за год до начала отношений со Спирс. Девушка решила высказаться о помолвке Асгари с поп-звездой и успокоить взволнованных поклонников.
"Он, наконец-то, сорвал свой джекпот. Да и она тоже, конечно. Он очень чуткий, добрый человек, а после всего, через что она прошла, ей нужен именно такой мужчина", - рассказала Майра Вероника в интервью журналу TMZ.
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