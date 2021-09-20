https://sputnik-georgia.ru/20210920/sorval-dzhekpot-eks-devushka-zhenikha-britni-spirs-vyskazalas-o-ego-pomolvke-259742799.html

Сорвал джекпот: экс-девушка жениха Бритни Спирс высказалась о его помолвке

Сорвал джекпот: экс-девушка жениха Бритни Спирс высказалась о его помолвке

Бывшая возлюбленная молодого фитнес-тренера, с которой он встречался до поп-звезды, решила рассказать о его характере и расставила все точки над и 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T17:46+0400

2021-09-20T17:46+0400

2021-09-20T17:46+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

бритни спирс

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0c/252295146_0:0:2633:1481_1920x0_80_0_0_a866df7c62113fb2753a9d51517f5aa8.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Бывшая девушка жениха певицы Бритни Спирс прокомментировала его помолвку со звездой: поклонники, наконец, узнали, что представляет из себя тренер Сэм Асгари. Спирс недавно рассказала, что выходит замуж. Поп-звезда готовится стать женой своего парня фитнес-тренера, от которого получила кольцо с роскошным бриллиантом. Почти 13 лет Бритни находилась под опекой отца, из-за которого не могла выйти замуж за любимого человека. И теперь справедливость восторжествовала, но вот поклонники начали подозревать, что Сэм хочет обмануть звезду. Теперь на сторону Сэма решила встать его бывшая девушка Майра Вероника, с которой он встречался за год до начала отношений со Спирс. Девушка решила высказаться о помолвке Асгари с поп-звездой и успокоить взволнованных поклонников. "Он, наконец-то, сорвал свой джекпот. Да и она тоже, конечно. Он очень чуткий, добрый человек, а после всего, через что она прошла, ей нужен именно такой мужчина", - рассказала Майра Вероника в интервью журналу TMZ.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бритни спирс, зарубежные звезды