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Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/gruzinskaya-mechta-nabrala-4856-golosov-izbirateley---pervye-dannye-tsik-260156336.html
"Грузинская мечта" набирает 48,56% голосов избирателей – первые данные ЦИК
"Грузинская мечта" набирает 48,56% голосов избирателей – первые данные ЦИК
Действующие власти смогли преодолеть барьер в 43%, предусмотренный соглашением Шарля Мишеля
2021-10-03T07:21+0400
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местные выборы в грузии 2021
выборы
грузия
итоги местных выборов в грузии 2021
новости
единое нацдвижение
грузинская мечта
цик грузии
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта– демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местной власти с 48,56% голосов избирателей, заявил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили на брифинге в воскресенье. Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков&gt;&gt;Центризбирком Грузии обнародовал предварительные данные выборов с 38,63% избирательных участков.Самая крупная оппозиционная партия набирает 32,32%, на третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 6,87% голосов.Явка избирателей составила 51,92%.Вопрос референдумаМестные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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выборы, грузия, итоги местных выборов в грузии 2021, новости, единое нацдвижение, грузинская мечта, цик грузии

"Грузинская мечта" набирает 48,56% голосов избирателей – первые данные ЦИК

07:21 03.10.2021 (обновлено: 08:30 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovПресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани. Центральная избирательная комиссия
Пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани. Центральная избирательная комиссия - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Действующие власти смогли преодолеть барьер в 43%, предусмотренный соглашением Шарля Мишеля
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта– демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местной власти с 48,56% голосов избирателей, заявил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили на брифинге в воскресенье.
Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков>>
Центризбирком Грузии обнародовал предварительные данные выборов с 38,63% избирательных участков.
Самая крупная оппозиционная партия набирает 32,32%, на третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 6,87% голосов.
Явка избирателей составила 51,92%.

Вопрос референдума

Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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