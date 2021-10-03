https://sputnik-georgia.ru/20211003/gruzinskaya-mechta-nabrala-4856-golosov-izbirateley---pervye-dannye-tsik-260156336.html

"Грузинская мечта" набирает 48,56% голосов избирателей – первые данные ЦИК

"Грузинская мечта" набирает 48,56% голосов избирателей – первые данные ЦИК

Действующие власти смогли преодолеть барьер в 43%, предусмотренный соглашением Шарля Мишеля

2021-10-03T07:21+0400

2021-10-03T07:21+0400

2021-10-03T08:30+0400

местные выборы в грузии 2021

выборы

грузия

итоги местных выборов в грузии 2021

новости

единое нацдвижение

грузинская мечта

цик грузии

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта– демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местной власти с 48,56% голосов избирателей, заявил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили на брифинге в воскресенье. Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков>>Центризбирком Грузии обнародовал предварительные данные выборов с 38,63% избирательных участков.Самая крупная оппозиционная партия набирает 32,32%, на третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 6,87% голосов.Явка избирателей составила 51,92%.Вопрос референдумаМестные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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