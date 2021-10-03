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Грузинские силовики не знают, как Саакашвили попал в Грузию - адвокат
Грузинские силовики не знают, как Саакашвили попал в Грузию - адвокат
Экс-президенту Грузии помимо старых обвинений прокуратура собирается предъявить еще одно - незаконное пересечение государственной границы 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T19:02+0400
2021-10-03T19:06+0400
новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Адвокаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили утверждают, что грузинские силовые ведомства до сих пор не знаю, каким образом тот попал в Грузию.По одной из версии СМИ, его тайно провез в Грузию через Поти водитель трейлера.Администрация президента Украины заявила о необходимости забрать Саакашвили из Грузии&gt;&gt;Саакашвили был арестован в Тбилиси 1 октября на конспиративной квартире и помещен в руставское пенитенциарное учреждение №12. Его адвокаты не сразу смогли добиться встречи со своим подзащитным."Из документов, которые нам передали, видно, что силовые ведомства не знают, каким образом Михаил Саакашвили попал в Грузию" , - сказал один из адвокатов экс-президента Дмитрий Садзаглишвили.В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден в Грузии по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили

Грузинские силовики не знают, как Саакашвили попал в Грузию - адвокат

19:02 03.10.2021 (обновлено: 19:06 03.10.2021)
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© AFP / VANO SHLAMOVМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© AFP / VANO SHLAMOV
Экс-президенту Грузии помимо старых обвинений прокуратура собирается предъявить еще одно - незаконное пересечение государственной границы
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Адвокаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили утверждают, что грузинские силовые ведомства до сих пор не знаю, каким образом тот попал в Грузию.
По одной из версии СМИ, его тайно провез в Грузию через Поти водитель трейлера.
Администрация президента Украины заявила о необходимости забрать Саакашвили из Грузии>>
Саакашвили был арестован в Тбилиси 1 октября на конспиративной квартире и помещен в руставское пенитенциарное учреждение №12. Его адвокаты не сразу смогли добиться встречи со своим подзащитным.
"Из документов, которые нам передали, видно, что силовые ведомства не знают, каким образом Михаил Саакашвили попал в Грузию" , - сказал один из адвокатов экс-президента Дмитрий Садзаглишвили.
В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден в Грузии по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.
В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.

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