https://sputnik-georgia.ru/20211003/idealnaya-pevitsa-maksim-v-bodi-nevidimke-soblaznila-fanatov-260107635.html

Идеальная! Певица МакSим в боди-невидимке соблазнила фанатов

Идеальная! Певица МакSим в боди-невидимке соблазнила фанатов

Перенесшая тяжелую болезнь артистка поделилась результатами новой, эксклюзивной фотосессии и удивила Сеть 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T10:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт – Sputnik. Российская певица МакSим удивила поклонников – перенесшая кому звезда опубликовала новые снимки с эксклюзивной фотосессии.Певица Марина Максимова на протяжении нескольких месяцев боролась за свою жизнь и лишь недавно возвратилась домой. Звезда не спешит приступать к музыкальной деятельности, но с радостью участвует в модных фотосессиях.Результатами новой съемки МакSим поделилась в своем Инстаграм. Артистка опубликовала новые соблазнительные кадры и взволновала Сеть.На фото Марина позировала в боди-невидимке нюдового цвета, которое практически слилось с ее кожей и подчеркнуло красоту ее стройной фигуры. Свой лук звезда дополнила белоснежной рубашкой, придав ему чувственность и нежность."Какая шикарная", "Идеальная фигура", "Вы так похудели, нет слов", "Потрясающая", "Побольше таких фотографий", – прокомментировали подписчики.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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макsим , российский шоу-бизнес