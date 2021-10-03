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https://sputnik-georgia.ru/20211003/idealnaya-pevitsa-maksim-v-bodi-nevidimke-soblaznila-fanatov-260107635.html
Идеальная! Певица МакSим в боди-невидимке соблазнила фанатов
Идеальная! Певица МакSим в боди-невидимке соблазнила фанатов
Перенесшая тяжелую болезнь артистка поделилась результатами новой, эксклюзивной фотосессии и удивила Сеть 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T10:01+0400
2021-10-03T10:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
макsим
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ТБИЛИСИ, 3 окт – Sputnik. Российская певица МакSим удивила поклонников – перенесшая кому звезда опубликовала новые снимки с эксклюзивной фотосессии.Певица Марина Максимова на протяжении нескольких месяцев боролась за свою жизнь и лишь недавно возвратилась домой. Звезда не спешит приступать к музыкальной деятельности, но с радостью участвует в модных фотосессиях.Результатами новой съемки МакSим поделилась в своем Инстаграм. Артистка опубликовала новые соблазнительные кадры и взволновала Сеть.На фото Марина позировала в боди-невидимке нюдового цвета, которое практически слилось с ее кожей и подчеркнуло красоту ее стройной фигуры. Свой лук звезда дополнила белоснежной рубашкой, придав ему чувственность и нежность."Какая шикарная", "Идеальная фигура", "Вы так похудели, нет слов", "Потрясающая", "Побольше таких фотографий", – прокомментировали подписчики.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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макsим , российский шоу-бизнес

Идеальная! Певица МакSим в боди-невидимке соблазнила фанатов

10:01 03.10.2021
298
© Facebook / МакSим МакSим
МакSим - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© Facebook / МакSим
Перенесшая тяжелую болезнь артистка поделилась результатами новой, эксклюзивной фотосессии и удивила Сеть
ТБИЛИСИ, 3 окт – Sputnik. Российская певица МакSим удивила поклонников – перенесшая кому звезда опубликовала новые снимки с эксклюзивной фотосессии.
Певица Марина Максимова на протяжении нескольких месяцев боролась за свою жизнь и лишь недавно возвратилась домой. Звезда не спешит приступать к музыкальной деятельности, но с радостью участвует в модных фотосессиях.
Результатами новой съемки МакSим поделилась в своем Инстаграм. Артистка опубликовала новые соблазнительные кадры и взволновала Сеть.
На фото Марина позировала в боди-невидимке нюдового цвета, которое практически слилось с ее кожей и подчеркнуло красоту ее стройной фигуры. Свой лук звезда дополнила белоснежной рубашкой, придав ему чувственность и нежность.
"Какая шикарная", "Идеальная фигура", "Вы так похудели, нет слов", "Потрясающая", "Побольше таких фотографий", – прокомментировали подписчики.
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