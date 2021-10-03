https://sputnik-georgia.ru/20211003/idealnaya-pevitsa-maksim-v-bodi-nevidimke-soblaznila-fanatov-260107635.html
Идеальная! Певица МакSим в боди-невидимке соблазнила фанатов
Идеальная! Певица МакSим в боди-невидимке соблазнила фанатов
Перенесшая тяжелую болезнь артистка поделилась результатами новой, эксклюзивной фотосессии и удивила Сеть 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T10:01+0400
2021-10-03T10:01+0400
2021-10-03T10:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
макsим
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252302928_66:149:1747:1095_1920x0_80_0_0_36d96fc600ed47acc869ee38a6651cc9.jpg
ТБИЛИСИ, 3 окт – Sputnik. Российская певица МакSим удивила поклонников – перенесшая кому звезда опубликовала новые снимки с эксклюзивной фотосессии.Певица Марина Максимова на протяжении нескольких месяцев боролась за свою жизнь и лишь недавно возвратилась домой. Звезда не спешит приступать к музыкальной деятельности, но с радостью участвует в модных фотосессиях.Результатами новой съемки МакSим поделилась в своем Инстаграм. Артистка опубликовала новые соблазнительные кадры и взволновала Сеть.На фото Марина позировала в боди-невидимке нюдового цвета, которое практически слилось с ее кожей и подчеркнуло красоту ее стройной фигуры. Свой лук звезда дополнила белоснежной рубашкой, придав ему чувственность и нежность."Какая шикарная", "Идеальная фигура", "Вы так похудели, нет слов", "Потрясающая", "Побольше таких фотографий", – прокомментировали подписчики.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252302928_162:137:1450:1103_1920x0_80_0_0_4b4b9429f92d8084e486d6388eaa99dc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
макsим , российский шоу-бизнес
Идеальная! Певица МакSим в боди-невидимке соблазнила фанатов
Перенесшая тяжелую болезнь артистка поделилась результатами новой, эксклюзивной фотосессии и удивила Сеть
ТБИЛИСИ, 3 окт – Sputnik. Российская певица МакSим удивила поклонников – перенесшая кому звезда опубликовала новые снимки с эксклюзивной фотосессии.
Певица Марина Максимова на протяжении нескольких месяцев боролась за свою жизнь и лишь недавно возвратилась домой. Звезда не спешит приступать к музыкальной деятельности, но с радостью участвует в модных фотосессиях.
Результатами новой съемки МакSим поделилась в своем Инстаграм. Артистка опубликовала новые соблазнительные кадры и взволновала Сеть.
На фото Марина позировала в боди-невидимке нюдового цвета, которое практически слилось с ее кожей и подчеркнуло красоту ее стройной фигуры. Свой лук звезда дополнила белоснежной рубашкой, придав ему чувственность и нежность.
"Какая шикарная", "Идеальная фигура", "Вы так похудели, нет слов", "Потрясающая", "Побольше таких фотографий", – прокомментировали подписчики.
Как похожи!
Певица МакSим показала фото с дочкой после выписки
Певица МакSим показала шрамы и рассказала
о видениях в коме
"Заживает, как на собаке
": МакSим рассказала Урганту о своем здоровье
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.