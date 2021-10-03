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Одна сатана? Ким Кардашьян "поймали" вместе с Канье Уэстом
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© AP Photo / Evan AgostiniКим Кардашьян и Канье Уэст
© AP Photo / Evan Agostini
Бывшие супруги сходили на свидание и поужинали в роскошном ресторане, попав в объективы уличных фотографов
ТБИЛИСИ, 3 окт – Sputnik. Американскую звезду Ким Кардашьян "поймали" в обществе экс-возлюбленного рэпера Канье Уэста – пара сходила на совместный ужин в ресторан.
Фанаты не перестают гадать, что же происходит в отношениях разведенных Кардашьян и Уэста. Сначала звезда реалити появилась на выступлении музыканта в свадебном платье, а после резко отписалась от него в соцсетях. Пара не хочет комментировать свои поступки, но они говорят сами за себя и вызывают массу вопросов.
Недавно уличные фотографы поймали Ким в компании Канье возле известного ресторана в Малибу. Пара поужинала в компании друзей и выглядела так, будто никогда не расставалась.
Для встречи с бывшим Кардашьян надела фиолетовый топик, перчатки, узкие брюки и сапоги на каблуках. Свой образ она дополнила кожаным плащом и черными очками.
После ужина звезды сели в авто Уэста и вместе покинули стоянку, оставив всех думать – общаются ли они по-дружески или решили начать все заново.
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