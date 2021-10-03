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https://sputnik-georgia.ru/20211003/odna-satana-kim-kardashyan-poymali-vmeste-s-kane-uestom-260107927.html
Одна сатана? Ким Кардашьян "поймали" вместе с Канье Уэстом
Одна сатана? Ким Кардашьян "поймали" вместе с Канье Уэстом
Бывшие супруги сходили на свидание и поужинали в роскошном ресторане, попав в объективы уличных фотографов 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T11:01+0400
2021-10-03T11:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ким кардашьян
светская хроника
канье уэст
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 3 окт – Sputnik. Американскую звезду Ким Кардашьян "поймали" в обществе экс-возлюбленного рэпера Канье Уэста – пара сходила на совместный ужин в ресторан.Фанаты не перестают гадать, что же происходит в отношениях разведенных Кардашьян и Уэста. Сначала звезда реалити появилась на выступлении музыканта в свадебном платье, а после резко отписалась от него в соцсетях. Пара не хочет комментировать свои поступки, но они говорят сами за себя и вызывают массу вопросов.Недавно уличные фотографы поймали Ким в компании Канье возле известного ресторана в Малибу. Пара поужинала в компании друзей и выглядела так, будто никогда не расставалась.Для встречи с бывшим Кардашьян надела фиолетовый топик, перчатки, узкие брюки и сапоги на каблуках. Свой образ она дополнила кожаным плащом и черными очками.После ужина звезды сели в авто Уэста и вместе покинули стоянку, оставив всех думать – общаются ли они по-дружески или решили начать все заново.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ким кардашьян, светская хроника, канье уэст, зарубежные звезды

Одна сатана? Ким Кардашьян "поймали" вместе с Канье Уэстом

11:01 03.10.2021
159
© AP Photo / Evan AgostiniКим Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© AP Photo / Evan Agostini
Бывшие супруги сходили на свидание и поужинали в роскошном ресторане, попав в объективы уличных фотографов
ТБИЛИСИ, 3 окт – Sputnik. Американскую звезду Ким Кардашьян "поймали" в обществе экс-возлюбленного рэпера Канье Уэста – пара сходила на совместный ужин в ресторан.
Фанаты не перестают гадать, что же происходит в отношениях разведенных Кардашьян и Уэста. Сначала звезда реалити появилась на выступлении музыканта в свадебном платье, а после резко отписалась от него в соцсетях. Пара не хочет комментировать свои поступки, но они говорят сами за себя и вызывают массу вопросов.
Недавно уличные фотографы поймали Ким в компании Канье возле известного ресторана в Малибу. Пара поужинала в компании друзей и выглядела так, будто никогда не расставалась.
Для встречи с бывшим Кардашьян надела фиолетовый топик, перчатки, узкие брюки и сапоги на каблуках. Свой образ она дополнила кожаным плащом и черными очками.
После ужина звезды сели в авто Уэста и вместе покинули стоянку, оставив всех думать – общаются ли они по-дружески или решили начать все заново.
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