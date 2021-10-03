https://sputnik-georgia.ru/20211003/oppozitsiya-gotovitsya-ko-vtoromu-turu-vyborov-260159349.html

Оппозиция готовится ко второму туру выборов

Оппозиция готовится ко второму туру выборов

В выборах по пропорциональной системе, по предварительным данным, оппозиция лидирует в 11 городах 03.10.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Ко второму туру выборов оппозиция придет более сплоченной и мобилизованной, заявил один из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Гия Барамидзе в эфире ТВ "Формула".По его словам, теперь у всех одна цель и отдельные партийные интересы отошли на второй план.Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах>>"Это будет второй тур референдума, в котором оппозиционный спектр будет более сплоченным. Мы протягиваем руку сотрудничества всем партиям. Сейчас уже речь не о том, какая партия выиграет", – сказал Барамидзе.Барамидзе подчеркнул, что досрочных парламентских выборов оппозиция будет требовать только после окончательного завершения местных выборов.По предварительным результатам, "Единое национальное движение" лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы в 11 городах."Нацдвижение" выигрывает выборы в Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Цхалтубо, Дманиси, Гардабани, Рустави, Телави, Хуло, Сенаки и Ахмета.2 октября в Грузии состоялись выборы в местные органы самоуправления. Граждане выбирали мэров 64 городов и муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, местные выборы