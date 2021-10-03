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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/popytka-vzloma-sayta-gruzinskoy-mechty---mvd-nachalo-sledstvie-260165902.html
Попытка взлома сайта "Грузинской мечты – МВД начало следствие
Попытка взлома сайта "Грузинской мечты – МВД начало следствие
В правящей партии утверждают, что партийный сайт не раз подвергался хакерским атакам 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T13:33+0400
2021-10-03T13:34+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту попытки взлома сайта "Грузинской мечты", на котором публиковались предварительные итоги выборов.О том, что на сайт правящей партии была предпринята хакерская атака, сообщил один из лидеров партии Шалва Папуашвили.Сайт "Грузинской мечты" пытались взломать – Папуашвили&gt;&gt;"Мы обратились в МВД. Это не единичный случай кибератаки. Идет атака на наш сервер", – сказал Папуашвили, отметив, что нападению подвергается не только сайт партии, но и ее активисты.По данным МВД Грузии, следствие ведется по двум статьям УК Грузии - "Незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "Посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Попытка взлома сайта "Грузинской мечты – МВД начало следствие

13:33 03.10.2021 (обновлено: 13:34 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko / Перейти в фотобанкГлобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы
Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko
/
Перейти в фотобанк
В правящей партии утверждают, что партийный сайт не раз подвергался хакерским атакам
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту попытки взлома сайта "Грузинской мечты", на котором публиковались предварительные итоги выборов.
О том, что на сайт правящей партии была предпринята хакерская атака, сообщил один из лидеров партии Шалва Папуашвили.
Сайт "Грузинской мечты" пытались взломать – Папуашвили>>
"Мы обратились в МВД. Это не единичный случай кибератаки. Идет атака на наш сервер", – сказал Папуашвили, отметив, что нападению подвергается не только сайт партии, но и ее активисты.
По данным МВД Грузии, следствие ведется по двум статьям УК Грузии - "Незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "Посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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