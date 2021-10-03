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Попытка взлома сайта "Грузинской мечты – МВД начало следствие
Попытка взлома сайта "Грузинской мечты – МВД начало следствие
В правящей партии утверждают, что партийный сайт не раз подвергался хакерским атакам 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T13:33+0400
2021-10-03T13:33+0400
2021-10-03T13:34+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту попытки взлома сайта "Грузинской мечты", на котором публиковались предварительные итоги выборов.О том, что на сайт правящей партии была предпринята хакерская атака, сообщил один из лидеров партии Шалва Папуашвили.Сайт "Грузинской мечты" пытались взломать – Папуашвили>>"Мы обратились в МВД. Это не единичный случай кибератаки. Идет атака на наш сервер", – сказал Папуашвили, отметив, что нападению подвергается не только сайт партии, но и ее активисты.По данным МВД Грузии, следствие ведется по двум статьям УК Грузии - "Незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "Посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, грузинская мечта, местные выборы
Попытка взлома сайта "Грузинской мечты – МВД начало следствие
13:33 03.10.2021 (обновлено: 13:34 03.10.2021)
В правящей партии утверждают, что партийный сайт не раз подвергался хакерским атакам
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту попытки взлома сайта "Грузинской мечты", на котором публиковались предварительные итоги выборов.
О том, что на сайт правящей партии была предпринята хакерская атака, сообщил один из лидеров партии Шалва Папуашвили.
"Мы обратились в МВД. Это не единичный случай кибератаки. Идет атака на наш сервер", – сказал Папуашвили, отметив, что нападению подвергается не только сайт партии, но и ее активисты.
По данным
МВД Грузии, следствие ведется по двум статьям УК Грузии - "Незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "Посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".
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