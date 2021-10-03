https://sputnik-georgia.ru/20211003/sayt-gruzinskoy-mechty-pytalis-vzlomat---papuashvili-260159077.html

Сайт "Грузинской мечты" пытались взломать – Папуашвили

Сайт "Грузинской мечты" пытались взломать – Папуашвили

Правящая партия уже обратилась в МВД Грузии начать расследование хакерской атаки 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Официальный сайт правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", на котором ведется параллельный подсчет голосов, подвергся кибератаке, об этом заявил один из лидеров партии Шалва Папуашвили.Он сообщил, что МВД Грузии уже проинформировано по этому поводу, по факту начато расследование.Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах>>"Мы обратились в МВД. Это не единичный случай кибератаки. Идет атака на наш сервер", – сказал Папуашвили, отметив, что нападению подвергается не только сайт партии, но и ее активисты.Папуашвили обвинил в этом оппозицию.2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло).Сакребуло комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов — 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.Избирательные участки закрылись в 20:00. По данным ЦИК Грузии, явка к тому времени составила 51,92%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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