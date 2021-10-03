Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/primite-porazhenie-s-dostoinstvom--lider-gruzinskoy-mechty-oppozitsii-260162102.html
Примите поражение с достоинством – лидер "Грузинской мечты" оппозиции
Примите поражение с достоинством – лидер "Грузинской мечты" оппозиции
В правящей партии сожалеют, что их кандидат Каха Каладзе не смог набрать нужное количество голосов в первом туре, и в Тбилиси придется проводить второй 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T12:17+0400
2021-10-03T12:21+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
ираклий кобахидзе
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625580_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_a8fd2184f061c5fff95e7693c6f68dd6.jpg
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Оппозиции придется смириться с поражением, выборы уверенно выиграла "Грузинская мечта", заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе на брифинге в воскресенье."Вчера "Грузинская мечта" с большим преимуществом победила на выборах", – сказал Кобахидзе и поздравил своих сторонников с победой.Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 53 городах&gt;&gt;Что касается выборов мэров, то, по словам лидера "Грузинской мечты", в 20 городах пройдет второй тур. Он выразил сожаление, что Каха Каладзе не смог победить в первом же туре в Тбилиси."Обидно, что второй тур понадобился в Тбилиси, но мы уверены, что Каладзе выиграет выборы во втором туре, как и другие наши кандидаты", – сказал Кобахидзе, отметив, что нисколько не сомневается, что большинство в сакребуло Тбилиси будет у "Грузинской мечты"."По предварительным данным ЦИК, "Грузинская мечта" будет представлена в сакребуло (столицы) минимум 29 депутатами, тогда как для большинства нужно 26 депутатов", – отметил Кобахидзе.Лидер правящей партии также обратился к оппозиции, посоветовав им "принять поражение с достоинством".Брифинг Кобахидзе и на этот раз не обошелся без перепалки с журналистами, которые пытались выяснить подробности про победу "Грузинской мечты"."Понимаю, вы находитесь в тяжелом положении", – сказал Кобахидзе.Согласно предварительным данным ЦИК по итогам подсчета 85,04% голосов, "Грузинская мечта" набирает 47,6%, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" – 30,51%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625580_279:218:2122:1600_1920x0_80_0_0_cc6d11954e63923bba06ea8f46ff9928.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, местные выборы

Примите поражение с достоинством – лидер "Грузинской мечты" оппозиции

12:17 03.10.2021 (обновлено: 12:21 03.10.2021)
470
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе. Съезд правящей партии "Грузинская мечта" 16 января 2021 года
Ираклий Кобахидзе. Съезд правящей партии Грузинская мечта 16 января 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
В правящей партии сожалеют, что их кандидат Каха Каладзе не смог набрать нужное количество голосов в первом туре, и в Тбилиси придется проводить второй
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Оппозиции придется смириться с поражением, выборы уверенно выиграла "Грузинская мечта", заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе на брифинге в воскресенье.
"Вчера "Грузинская мечта" с большим преимуществом победила на выборах", – сказал Кобахидзе и поздравил своих сторонников с победой.
Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 53 городах>>
Что касается выборов мэров, то, по словам лидера "Грузинской мечты", в 20 городах пройдет второй тур. Он выразил сожаление, что Каха Каладзе не смог победить в первом же туре в Тбилиси.
"Обидно, что второй тур понадобился в Тбилиси, но мы уверены, что Каладзе выиграет выборы во втором туре, как и другие наши кандидаты", – сказал Кобахидзе, отметив, что нисколько не сомневается, что большинство в сакребуло Тбилиси будет у "Грузинской мечты".
"По предварительным данным ЦИК, "Грузинская мечта" будет представлена в сакребуло (столицы) минимум 29 депутатами, тогда как для большинства нужно 26 депутатов", – отметил Кобахидзе.
Лидер правящей партии также обратился к оппозиции, посоветовав им "принять поражение с достоинством".
Брифинг Кобахидзе и на этот раз не обошелся без перепалки с журналистами, которые пытались выяснить подробности про победу "Грузинской мечты".
"Понимаю, вы находитесь в тяжелом положении", – сказал Кобахидзе.
Согласно предварительным данным ЦИК по итогам подсчета 85,04% голосов, "Грузинская мечта" набирает 47,6%, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" – 30,51%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
101000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:48Демна Гвасалия представил новую коллекцию в эпизоде "Симпсонов"
13:33Попытка взлома сайта "Грузинской мечты – МВД начало следствие
13:18"Мы все будем заниматься возвращением Саакашвили" – Зеленский
13:18День выборов в Грузии – МВД возбудило 16 уголовных дел
12:53ЦИК Грузии: в сакребуло Тбилиси проходят шесть партий
12:46Каладзе обещает тбилисцам победить во втором туре выборов
12:38Выборы мэра Тбилиси: Каладзе набирает 45,31%, Мелия – 34,21%, подсчитано 58% бюллетеней
12:31Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября
12:17Примите поражение с достоинством – лидер "Грузинской мечты" оппозиции
11:36Выборы в Грузии были свободными и справедливыми – оценки наблюдателей ГУАМ
11:18Тбилиси после выборов проснулся в спокойной обстановке
11:03Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 1 164
10:46"Грузинская мечта" проиграла Тбилиси – мнение эксперта
10:16Оппозиция готовится ко второму туру выборов
09:48Сайт "Грузинской мечты" пытались взломать – Папуашвили
09:26Почему ЦИК Грузии опоздал с публикацией предварительных результатов выборов
09:14Взгляд из Москвы: попытка сыграть ва-банк у Саакашвили не удалась
08:48Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 53 городах
08:45"Грузинская мечта" набирает 47,66% голосов – подсчитано более 50% протоколов
08:19Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах