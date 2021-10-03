https://sputnik-georgia.ru/20211003/primite-porazhenie-s-dostoinstvom--lider-gruzinskoy-mechty-oppozitsii-260162102.html

Примите поражение с достоинством – лидер "Грузинской мечты" оппозиции

Примите поражение с достоинством – лидер "Грузинской мечты" оппозиции

В правящей партии сожалеют, что их кандидат Каха Каладзе не смог набрать нужное количество голосов в первом туре, и в Тбилиси придется проводить второй 03.10.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Оппозиции придется смириться с поражением, выборы уверенно выиграла "Грузинская мечта", заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе на брифинге в воскресенье."Вчера "Грузинская мечта" с большим преимуществом победила на выборах", – сказал Кобахидзе и поздравил своих сторонников с победой.Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 53 городах>>Что касается выборов мэров, то, по словам лидера "Грузинской мечты", в 20 городах пройдет второй тур. Он выразил сожаление, что Каха Каладзе не смог победить в первом же туре в Тбилиси."Обидно, что второй тур понадобился в Тбилиси, но мы уверены, что Каладзе выиграет выборы во втором туре, как и другие наши кандидаты", – сказал Кобахидзе, отметив, что нисколько не сомневается, что большинство в сакребуло Тбилиси будет у "Грузинской мечты"."По предварительным данным ЦИК, "Грузинская мечта" будет представлена в сакребуло (столицы) минимум 29 депутатами, тогда как для большинства нужно 26 депутатов", – отметил Кобахидзе.Лидер правящей партии также обратился к оппозиции, посоветовав им "принять поражение с достоинством".Брифинг Кобахидзе и на этот раз не обошелся без перепалки с журналистами, которые пытались выяснить подробности про победу "Грузинской мечты"."Понимаю, вы находитесь в тяжелом положении", – сказал Кобахидзе.Согласно предварительным данным ЦИК по итогам подсчета 85,04% голосов, "Грузинская мечта" набирает 47,6%, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" – 30,51%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, местные выборы