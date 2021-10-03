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Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября
Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября
По предварительным данным ЦИК, второй тур местных выборов будет проведен в 20 городах Грузии 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T12:31+0400
2021-10-03T12:31+0400
2021-10-03T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Второй тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии состоится 30 октября, об это сообщил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге в воскресенье.По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, где ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов.Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах>>Согласно Избирательному кодексу Грузии, вторые туры проводятся в четвертую субботу после выборов в органы местного самоуправления и назначаются ЦИК вместе с подведением итогов первого тура.В случае избрания мэров муниципалитетов существует 50-процентный избирательный порог, а в случае избрания членов городских советов (Сакребуло) – 40%.Во втором туре принимают участие два кандидата, которые наберут больше голосов, чем другие в первом туре.Во втором туре выборов победит кандидат, набравший наибольшее количество голосов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, местные выборы
Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября
По предварительным данным ЦИК, второй тур местных выборов будет проведен в 20 городах Грузии
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Второй тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии состоится 30 октября, об это сообщил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге в воскресенье.
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, где ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов.
Согласно Избирательному кодексу Грузии, вторые туры проводятся в четвертую субботу после выборов в органы местного самоуправления и назначаются ЦИК вместе с подведением итогов первого тура.
В случае избрания мэров муниципалитетов существует 50-процентный избирательный порог, а в случае избрания членов городских советов (Сакребуло) – 40%.
Во втором туре принимают участие два кандидата, которые наберут больше голосов, чем другие в первом туре.
Во втором туре выборов победит кандидат, набравший наибольшее количество голосов.
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