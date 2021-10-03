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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/vtoroy-tur-vyborov-v-gruzii-sostoitsya-30-oktyabrya-260162627.html
Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября
Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября
По предварительным данным ЦИК, второй тур местных выборов будет проведен в 20 городах Грузии 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T12:31+0400
2021-10-03T12:31+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Второй тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии состоится 30 октября, об это сообщил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге в воскресенье.По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, где ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов.Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах&gt;&gt;Согласно Избирательному кодексу Грузии, вторые туры проводятся в четвертую субботу после выборов в органы местного самоуправления и назначаются ЦИК вместе с подведением итогов первого тура.В случае избрания мэров муниципалитетов существует 50-процентный избирательный порог, а в случае избрания членов городских советов (Сакребуло) – 40%.Во втором туре принимают участие два кандидата, которые наберут больше голосов, чем другие в первом туре.Во втором туре выборов победит кандидат, набравший наибольшее количество голосов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы

Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября

12:31 03.10.2021
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы в Грузии 2 октября - избиратели участвуют в голосовании
Местные выборы в Грузии 2 октября - избиратели участвуют в голосовании - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
По предварительным данным ЦИК, второй тур местных выборов будет проведен в 20 городах Грузии
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Второй тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии состоится 30 октября, об это сообщил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге в воскресенье.
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, где ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов.
Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах>>
Согласно Избирательному кодексу Грузии, вторые туры проводятся в четвертую субботу после выборов в органы местного самоуправления и назначаются ЦИК вместе с подведением итогов первого тура.
В случае избрания мэров муниципалитетов существует 50-процентный избирательный порог, а в случае избрания членов городских советов (Сакребуло) – 40%.
Во втором туре принимают участие два кандидата, которые наберут больше голосов, чем другие в первом туре.
Во втором туре выборов победит кандидат, набравший наибольшее количество голосов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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