https://sputnik-georgia.ru/20211003/vladeltsu-tbilisskoy-kvartiry-v-kotoroy-skryvalsya-saakashvili-predyavleno-obvinenie-260174289.html

Владельцу тбилисской квартиры, в которой скрывался Саакашвили, предъявлено обвинение

Владельцу тбилисской квартиры, в которой скрывался Саакашвили, предъявлено обвинение

За укрывательство разыскиваемого властями экс-президента Грузии и недонесение обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T18:09+0400

2021-10-03T18:09+0400

2021-10-03T18:43+0400

новости

грузия

прокуратура

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Владельцу квартиры в Тбилиси, где скрывался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, официально предъявлено обвинение, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.В рамках следствия, которое ведет МВД Грузии, установлено, что задержанный знал, что Саакашвили разыскивается на родине за совершение тяжких преступлений, и, несмотря на это, 30 сентября 2021 года предоставил ему свою квартиру в Тбилиси в конспиративных целях.Почему прокуратура Грузии не спешит предъявлять обвинение Саакашвили>>В этой квартире 1 октября и был найден скрывающийся от правосудия гражданин Украины Михаил Саакашвили.В тот день был задержан и владелец квартиры.Ему предъявлено обвинение по статье - недонесение о тяжком преступлении, что карается лишением свободы от одного года до четырех лет.Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании обвиняемому в качестве меры пресечения заключения под стражу в установленный законом срок."Саакашвили в тюрьме лишен даже телевизора" - в Едином Нацдвижении добились свидания>>Прокуратура отмечает, что по факту незаконного пересечения границы Грузии Михаилом Саакашвили следствие ведет МВД. По уголовному делу в активном режиме проводятся все необходимые процессуальные или следственные мероприятия.Третий президент Грузии был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября и определен в руставскую тюрьму №12 по заочно вынесенному ему приговору. За незаконное пересечение государственной границы ему обвинение пока не предъявляли.Саакашвили осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Читайте также:Михаил Саакашвили в тюрьме – и зачем ему это было нужно?"Мы все будем заниматься возвращением Саакашвили" – ЗеленскийЗабронированное Саакашвили место в самолете Киев-Тбилиси осталось свободнымПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, прокуратура, возвращение и арест саакашвили