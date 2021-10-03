https://sputnik-georgia.ru/20211003/vybory-v-gruzii-byli-svobodnymi-i-spravedlivymi---otsenki-nablyudateley-guam-260161536.html

Выборы в Грузии были свободными и справедливыми – оценки наблюдателей ГУАМ

Выборы в Грузии были свободными и справедливыми – оценки наблюдателей ГУАМ

Основное внимание наблюдатели ГУАМ уделяли оценке организации и управления избирательным процессом в день голосования 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T11:36+0400

2021-10-03T11:36+0400

2021-10-03T11:46+0400

местные выборы в грузии 2021

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наблюдатели на выборах в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Выборы в местные органы самоуправления в Грузии были организованы и проведены в соответствии с международными стандартами демократических выборов, такое заявление опубликовала группа наблюдателей Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ .Группа наблюдателей состояла из члена парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) Джавида Османова и Генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева.Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах>>Как говорится в заявлении, миссия в основном сосредоточилась на общем наблюдении и оценке организации и управления избирательным процессом в день голосования, а именно: ситуации на избирательных участках и вокруг них, составе избирательных комиссий, условиях на избирательных участках, обеспечении свободного и тайного волеизъявления избирателей, прозрачности процесса голосования, присутствии наблюдателей от политических партий, средств массовой информации, независимых наблюдателей/гражданского общества.По результатам мониторинга организации и управления избирательным процессом в день голосования, группа наблюдателей ГУАМ пришла к выводу, что основные права и свободы в целом соблюдались и обеспечивались.В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, местные выборы, наблюдатели на выборах в грузии 2021