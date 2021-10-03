https://sputnik-georgia.ru/20211003/vybory-v-gruzii-byli-svobodnymi-i-spravedlivymi---otsenki-nablyudateley-guam-260161536.html
Выборы в Грузии были свободными и справедливыми – оценки наблюдателей ГУАМ
Выборы в Грузии были свободными и справедливыми – оценки наблюдателей ГУАМ
Основное внимание наблюдатели ГУАМ уделяли оценке организации и управления избирательным процессом в день голосования 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T11:36+0400
2021-10-03T11:36+0400
2021-10-03T11:46+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
местные выборы
наблюдатели на выборах в грузии 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260124634_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_32eaec310458eb9de6cdd2673ae3e63b.jpg
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Выборы в местные органы самоуправления в Грузии были организованы и проведены в соответствии с международными стандартами демократических выборов, такое заявление опубликовала группа наблюдателей Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ .Группа наблюдателей состояла из члена парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) Джавида Османова и Генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева.Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах>>Как говорится в заявлении, миссия в основном сосредоточилась на общем наблюдении и оценке организации и управления избирательным процессом в день голосования, а именно: ситуации на избирательных участках и вокруг них, составе избирательных комиссий, условиях на избирательных участках, обеспечении свободного и тайного волеизъявления избирателей, прозрачности процесса голосования, присутствии наблюдателей от политических партий, средств массовой информации, независимых наблюдателей/гражданского общества.По результатам мониторинга организации и управления избирательным процессом в день голосования, группа наблюдателей ГУАМ пришла к выводу, что основные права и свободы в целом соблюдались и обеспечивались.В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260124634_0:126:969:853_1920x0_80_0_0_8245103f97e01efdee87f812d0dc6f15.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, местные выборы, наблюдатели на выборах в грузии 2021
Выборы в Грузии были свободными и справедливыми – оценки наблюдателей ГУАМ
11:36 03.10.2021 (обновлено: 11:46 03.10.2021)
Основное внимание наблюдатели ГУАМ уделяли оценке организации и управления избирательным процессом в день голосования
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik.
Выборы в местные органы самоуправления в Грузии были организованы и проведены в соответствии с международными стандартами демократических выборов, такое заявление
опубликовала группа наблюдателей Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ .
"Выборы были организованы и проведены на конкурентной основе, спокойно и организованно. Прописанные процедуры голосования строго соблюдались, процесс голосования был хорошо организован и прозрачен. На некоторых избирательных участках были представлены новые процедуры и первое электронное голосование, чтобы исключить возможность манипуляций. Явка избирателей на наблюдаемых избирательных участках была относительно высокой", – говорится в заявлении.
Группа наблюдателей состояла из члена парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) Джавида Османова и Генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева.
Как говорится в заявлении, миссия в основном сосредоточилась на общем наблюдении и оценке организации и управления избирательным процессом в день голосования, а именно: ситуации на избирательных участках и вокруг них, составе избирательных комиссий, условиях на избирательных участках, обеспечении свободного и тайного волеизъявления избирателей, прозрачности процесса голосования, присутствии наблюдателей от политических партий, средств массовой информации, независимых наблюдателей/гражданского общества.
По результатам мониторинга организации и управления избирательным процессом в день голосования, группа наблюдателей ГУАМ пришла к выводу, что основные права и свободы в целом соблюдались и обеспечивались.
В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.