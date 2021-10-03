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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/vybory-v-gruzii-byli-svobodnymi-i-spravedlivymi---otsenki-nablyudateley-guam-260161536.html
Выборы в Грузии были свободными и справедливыми – оценки наблюдателей ГУАМ
Выборы в Грузии были свободными и справедливыми – оценки наблюдателей ГУАМ
Основное внимание наблюдатели ГУАМ уделяли оценке организации и управления избирательным процессом в день голосования 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T11:36+0400
2021-10-03T11:46+0400
местные выборы в грузии 2021
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местные выборы
наблюдатели на выборах в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Выборы в местные органы самоуправления в Грузии были организованы и проведены в соответствии с международными стандартами демократических выборов, такое заявление опубликовала группа наблюдателей Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ .Группа наблюдателей состояла из члена парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) Джавида Османова и Генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева.Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах&gt;&gt;Как говорится в заявлении, миссия в основном сосредоточилась на общем наблюдении и оценке организации и управления избирательным процессом в день голосования, а именно: ситуации на избирательных участках и вокруг них, составе избирательных комиссий, условиях на избирательных участках, обеспечении свободного и тайного волеизъявления избирателей, прозрачности процесса голосования, присутствии наблюдателей от политических партий, средств массовой информации, независимых наблюдателей/гражданского общества.По результатам мониторинга организации и управления избирательным процессом в день голосования, группа наблюдателей ГУАМ пришла к выводу, что основные права и свободы в целом соблюдались и обеспечивались.В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы, наблюдатели на выборах в грузии 2021

Выборы в Грузии были свободными и справедливыми – оценки наблюдателей ГУАМ

11:36 03.10.2021 (обновлено: 11:46 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerБадри Джапаридзе участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября
Бадри Джапаридзе участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Основное внимание наблюдатели ГУАМ уделяли оценке организации и управления избирательным процессом в день голосования
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Выборы в местные органы самоуправления в Грузии были организованы и проведены в соответствии с международными стандартами демократических выборов, такое заявление опубликовала группа наблюдателей Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ .

"Выборы были организованы и проведены на конкурентной основе, спокойно и организованно. Прописанные процедуры голосования строго соблюдались, процесс голосования был хорошо организован и прозрачен. На некоторых избирательных участках были представлены новые процедуры и первое электронное голосование, чтобы исключить возможность манипуляций. Явка избирателей на наблюдаемых избирательных участках была относительно высокой", – говорится в заявлении.

Группа наблюдателей состояла из члена парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) Джавида Османова и Генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева.
Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах>>
Как говорится в заявлении, миссия в основном сосредоточилась на общем наблюдении и оценке организации и управления избирательным процессом в день голосования, а именно: ситуации на избирательных участках и вокруг них, составе избирательных комиссий, условиях на избирательных участках, обеспечении свободного и тайного волеизъявления избирателей, прозрачности процесса голосования, присутствии наблюдателей от политических партий, средств массовой информации, независимых наблюдателей/гражданского общества.
По результатам мониторинга организации и управления избирательным процессом в день голосования, группа наблюдателей ГУАМ пришла к выводу, что основные права и свободы в целом соблюдались и обеспечивались.
В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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