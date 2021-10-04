https://sputnik-georgia.ru/20211004/beskonechnye-nogi-keti-topuriya-v-serebristom-mini-srazila-poklonnikov-260188341.html

Бесконечные ноги! Кети Топурия в серебристом мини сразила поклонников

Бесконечные ноги! Кети Топурия в серебристом мини сразила поклонников

Солистка известной группы A’Studio отправилась на съемку в коротком наряде и продемонстрировала достоинства роскошной фигуры 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T11:39+0400

2021-10-04T11:39+0400

2021-10-04T11:39+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

кети топурия

a'studio

грузинский шоу-бизнес

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24411/17/244111769_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_818fd31a8800afd224c120f785f0c286.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузинско-российская певица Кети Топурия не устает удивлять поклонников: недавно звезда сразила Сеть своим новым образом - блистательным мини-платьем. В своем Инстаграм Топурия рассказала, что готовится к съемкам в новом выпуске популярного шоу, название которого звезда раскрывать не стала. В сторис Кети опубликовала ролик из гримерной и похвасталась своим новым луком, приведшим фанатов в восторг. Для съемки стилисты подобрали Топурия короткое платье серебристого цвета с декольте и сборками на бедрах, а также нюдовые туфли на высоком каблуке. Топурия показала первый снимок с фотосессии - артистка заняла модельную позу и похвасталась достоинствами своей подтянутой фигуры. Больше всего внимания поклонники уделили длинным ногам певицы. Некоторые фанаты заметили, что с такого ракурса они выглядят просто бесконечными. Ранее Топурия показала свою маму Наталью и восхитила Сеть - теперь все знают, на кого похожа артистка.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кети топурия, a'studio, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес