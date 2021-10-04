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Бесконечные ноги! Кети Топурия в серебристом мини сразила поклонников
Бесконечные ноги! Кети Топурия в серебристом мини сразила поклонников
Солистка известной группы A’Studio отправилась на съемку в коротком наряде и продемонстрировала достоинства роскошной фигуры 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T11:39+0400
2021-10-04T11:39+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кети топурия
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грузинский шоу-бизнес
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузинско-российская певица Кети Топурия не устает удивлять поклонников: недавно звезда сразила Сеть своим новым образом - блистательным мини-платьем. В своем Инстаграм Топурия рассказала, что готовится к съемкам в новом выпуске популярного шоу, название которого звезда раскрывать не стала. В сторис Кети опубликовала ролик из гримерной и похвасталась своим новым луком, приведшим фанатов в восторг. Для съемки стилисты подобрали Топурия короткое платье серебристого цвета с декольте и сборками на бедрах, а также нюдовые туфли на высоком каблуке. Топурия показала первый снимок с фотосессии - артистка заняла модельную позу и похвасталась достоинствами своей подтянутой фигуры. Больше всего внимания поклонники уделили длинным ногам певицы. Некоторые фанаты заметили, что с такого ракурса они выглядят просто бесконечными. Ранее Топурия показала свою маму Наталью и восхитила Сеть - теперь все знают, на кого похожа артистка.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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кети топурия, a'studio, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес

Бесконечные ноги! Кети Топурия в серебристом мини сразила поклонников

11:39 04.10.2021
253
© photo: Sputnik / Nina Zotina / Перейти в фотобанкПевица Кети Топурия
Певица Кети Топурия - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Sputnik / Nina Zotina
/
Перейти в фотобанк
Солистка известной группы A’Studio отправилась на съемку в коротком наряде и продемонстрировала достоинства роскошной фигуры
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузинско-российская певица Кети Топурия не устает удивлять поклонников: недавно звезда сразила Сеть своим новым образом - блистательным мини-платьем.
В своем Инстаграм Топурия рассказала, что готовится к съемкам в новом выпуске популярного шоу, название которого звезда раскрывать не стала. В сторис Кети опубликовала ролик из гримерной и похвасталась своим новым луком, приведшим фанатов в восторг.
© Instagram / keti_one_officialСкриншот сторис Instagram Кети Топурия
Скриншот сторис Instagram Кети Топурия - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
Скриншот сторис Instagram Кети Топурия
© Instagram / keti_one_official
Для съемки стилисты подобрали Топурия короткое платье серебристого цвета с декольте и сборками на бедрах, а также нюдовые туфли на высоком каблуке. Топурия показала первый снимок с фотосессии - артистка заняла модельную позу и похвасталась достоинствами своей подтянутой фигуры.
Больше всего внимания поклонники уделили длинным ногам певицы. Некоторые фанаты заметили, что с такого ракурса они выглядят просто бесконечными.
Ранее Топурия показала свою маму Наталью и восхитила Сеть - теперь все знают, на кого похожа артистка.
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