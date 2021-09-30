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Яблоко от яблоньки? Кети Топурия показала свою маму и восхитила Сеть

Яблоко от яблоньки? Кети Топурия показала свою маму и восхитила Сеть

Солистка группы А'Студио поделилась редким фото с фанатами. Теперь поклонники знают, в кого грузинская певица такая красавица 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T12:09+0400

2021-09-30T12:09+0400

2021-09-30T12:09+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия удивила фанатов кадрами из семейного архива – звезда показала свою любимую маму и их сходство поражает. Топурия одна из самых успешных звезд российской эстрады. Певица умело совмещает материнство и карьеру, не забывая следить за собой. Многие хейтеры уверены, что внешность Топурия – заслуга пластических хирургов, но не природы. И теперь артистка ясно дала понять, что они очень ошибаются. Топурия опубликовала новый пост в Инстаграм, посвященный дню рождения самого главного человека на Земле – ее маме Наталье. На кадре Кети показала редкий снимок из семейного архива. "Мама, с твоим днем. Я тебя очень люблю", – трогательно подписала свой детский снимок с мамой звезда. Поклонники обратили внимание на черты лица женщины – высокие скулы и пухлые губы. На другой фотографии Наталья позировала спустя годы с внучкой Оливией, не потеряв своей привлекательности. "Очень красивая мама", "Теперь все ясно, у вас потрясная генетика", "Мама у вас удивительная", "Яблоко от яблоньки", – прокомментировали подписчики Топурия. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>

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кети топурия, a'studio, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес