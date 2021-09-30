Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Яблоко от яблоньки? Кети Топурия показала свою маму и восхитила Сеть
161
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкКети Топурия на X Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Солистка группы А'Студио поделилась редким фото с фанатами. Теперь поклонники знают, в кого грузинская певица такая красавица
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия удивила фанатов кадрами из семейного архива – звезда показала свою любимую маму и их сходство поражает.
Топурия одна из самых успешных звезд российской эстрады. Певица умело совмещает материнство и карьеру, не забывая следить за собой. Многие хейтеры уверены, что внешность Топурия – заслуга пластических хирургов, но не природы. И теперь артистка ясно дала понять, что они очень ошибаются.
Топурия опубликовала новый пост в Инстаграм, посвященный дню рождения самого главного человека на Земле – ее маме Наталье. На кадре Кети показала редкий снимок из семейного архива.
"Мама, с твоим днем. Я тебя очень люблю", – трогательно подписала свой детский снимок с мамой звезда.
Поклонники обратили внимание на черты лица женщины – высокие скулы и пухлые губы. На другой фотографии Наталья позировала спустя годы с внучкой Оливией, не потеряв своей привлекательности.
"Очень красивая мама", "Теперь все ясно, у вас потрясная генетика", "Мама у вас удивительная", "Яблоко от яблоньки", – прокомментировали подписчики Топурия.
Читайте также:
"Гуф боготворил Кети Топурия" - Мари Краймбрери о бывшей рэпера
Дарит счастье: муж Кети Топурия трогательно поздравил ее с 35-летием
Изменяла Гуфу: Айза сделала интимное признание и шокировала Сеть
Почему Настя Ивлеева и Элджей развелись
"Как в сумасшедшем доме": Олег Майами рассказал о жизни с экс-супругой Гуфа