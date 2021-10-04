https://sputnik-georgia.ru/20211004/covid-statistika-v-gruzii-vyzdorovevshikh-za-sutki-bolshe-infitsirovannykh-260190441.html

COVID-статистика в Грузии: выздоровевших за сутки больше инфицированных

COVID-статистика в Грузии: выздоровевших за сутки больше инфицированных

Хуже всего эпидемиологическое положение в столице, на втором месте – регион Имерети 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T12:56+0400

2021-10-04T12:56+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за последние сутки сделано 16 066 тестов и выявлено 867 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 618 620 случаев инфицирования.Китайский ученый предупредил о возможном появлении нового смертельного вируса>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 877 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 591 668 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 пациентов, а с начала пандемии – 9 068.Из 867 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 264. В регионах же ситуация следующая: На данный момент в Грузии 17 858 активных случаев, из них 4 133 нуждается в стационарном лечении. Состояние 962 пациентов тяжелое, из них 255 подключены к аппарату искусственного дыхания. 601 пациент находится в ковид-гостиницах. 13 124 инфицированных пациента проходит курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 31 человек, а в самоизоляции – 15 328.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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