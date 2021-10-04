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COVID-статистика в Грузии: выздоровевших за сутки больше инфицированных
COVID-статистика в Грузии: выздоровевших за сутки больше инфицированных
Хуже всего эпидемиологическое положение в столице, на втором месте – регион Имерети 04.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за последние сутки сделано 16 066 тестов и выявлено 867 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 618 620 случаев инфицирования.Китайский ученый предупредил о возможном появлении нового смертельного вируса&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 877 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 591 668 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 пациентов, а с начала пандемии – 9 068.Из 867 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 264. В регионах же ситуация следующая: На данный момент в Грузии 17 858 активных случаев, из них 4 133 нуждается в стационарном лечении. Состояние 962 пациентов тяжелое, из них 255 подключены к аппарату искусственного дыхания. 601 пациент находится в ковид-гостиницах. 13 124 инфицированных пациента проходит курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 31 человек, а в самоизоляции – 15 328.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

COVID-статистика в Грузии: выздоровевших за сутки больше инфицированных

12:56 04.10.2021 (обновлено: 14:40 04.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - люди в масках на автобусной остановке
Эпидемия коронавируса - люди в масках на автобусной остановке - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Хуже всего эпидемиологическое положение в столице, на втором месте – регион Имерети
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за последние сутки сделано 16 066 тестов и выявлено 867 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 618 620 случаев инфицирования.
Китайский ученый предупредил о возможном появлении нового смертельного вируса>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 877 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 591 668 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 пациентов, а с начала пандемии – 9 068.
Из 867 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 264. В регионах же ситуация следующая:
Аджарий – 73
Имерети – 143
Квемо Картли – 65
Шида Картли – 29
Гурия – 22
Самегрело - Земо Сванети – 65
Кахети – 154
Мцхета-Мтианети – 15
Самцхе-Джавахети – 23
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 14.
На данный момент в Грузии 17 858 активных случаев, из них 4 133 нуждается в стационарном лечении. Состояние 962 пациентов тяжелое, из них 255 подключены к аппарату искусственного дыхания. 601 пациент находится в ковид-гостиницах. 13 124 инфицированных пациента проходит курс лечения дома.
В карантинных пространствах остается 31 человек, а в самоизоляции – 15 328.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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