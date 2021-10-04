https://sputnik-georgia.ru/20211004/parlament-gruzii-gotovitsya-lishit-meliya-deputatskikh-polnomochiy-260207060.html

Парламент Грузии готовится лишить Мелия депутатских полномочий

Парламент Грузии готовится лишить Мелия депутатских полномочий

Лидеру "Единого национального движения" во второй раз придется расстаться с депутатским мандатом 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T16:39+0400

2021-10-04T16:39+0400

2021-10-04T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Решение о досрочном прекращении депутатских полномочий лидеру самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и кандидата на пост мэра Тбилиси Ники Мелия парламент Грузии примет во вторник, 5 октября.В конце июля Мелия отказался от депутатского мандата, после того, как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля.Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов - ЦИК подсчитал 100% голосов>>Ранее, 17 сентября, вопрос о досрочном прекращении полномочий депутату Мелия рассмотрел комитет по процедурным вопросам. Окончательное решение же будет принято на пленарном заседании, которое состоится во вторник.Ника Мелия будет лишен депутатских полномочий уже во второй раз. В первый раз парламент лишил его мандата в начале текущего года по требованию прокуратуры. Ему было предъявлено обвинение в организации и участии в массовом насилии и попытке штурма парламента. Для его ареста была проведена спецоперация.Мелия был освобожден под нажимом международного сообщества под залог, который выплатил Евросоюз.В данное время Ника Мелия является главным конкурентом действующего мэра Кахи Каладзе во втором туре местных выборов. Согласно данным ЦИК Грузии, кандидат "Грузинской мечты" - Каха Каладзе набирает 45,04%, а кандидат от "Единого Нацдвижения" Ника Мелия – 33,96%.Второй тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии состоится 30 октября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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