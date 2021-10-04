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Погранполиция Украины расследует выезд Саакашвили из страны – СМИ
Погранполиция Украины расследует выезд Саакашвили из страны – СМИ
В Киеве не исключают, что Саакашвили выехал из Украины нелегально 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T14:25+0400
2021-10-04T14:25+0400
2021-10-04T14:33+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Украинская Госпогранслужба начала служебное расследование после выезда экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили из страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Цензор.НЕТ".Третий президент Грузии, нелегально вернувшийся на родину, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани не исключил, что Саакашвили выехал из Украины также с нарушением законодательства.По его словам, Саакашвили пересек границу нелегально."По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми в грузовом автотранспорте… Порядок досмотра парома очень строгий, машины отправляются на сканер. Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а, возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от занимаемой должности. Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии, каким образом Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников", – добавил он.Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Погранполиция Украины расследует выезд Саакашвили из страны – СМИ
14:25 04.10.2021 (обновлено: 14:33 04.10.2021)
В Киеве не исключают, что Саакашвили выехал из Украины нелегально
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik.
Украинская Госпогранслужба начала служебное расследование после выезда экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили из страны, сообщает РИА Новости
со ссылкой на украинское издание "Цензор.НЕТ".
Третий президент Грузии, нелегально вернувшийся на родину, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани не исключил, что Саакашвили выехал из Украины также с нарушением законодательства.
"По данным источников "Цензор.НЕТ", в Госпогранслужбе начато служебное расследование по факту выезда Саакашвили с Украины. Оказывается, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны", – сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на источники.
По его словам, Саакашвили пересек границу нелегально.
"По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми в грузовом автотранспорте… Порядок досмотра парома очень строгий, машины отправляются на сканер. Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а, возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от занимаемой должности. Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии, каким образом Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников", – добавил он.
Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.
В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.
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