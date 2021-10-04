https://sputnik-georgia.ru/20211004/saakashvili-ekstradiruyut-na-ukrainu-pozitsiya-gruzinskikh-vlastey-260196943.html

Саакашвили экстрадируют на Украину? Позиция грузинских властей

Саакашвили экстрадируют на Украину? Позиция грузинских властей

Приговоры, вынесенные грузинским судом, должны быть исполнены на грузинской земле, заявила экс-министр юстиции 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T13:51+0400

2021-10-04T13:51+0400

2021-10-04T14:27+0400

новости

грузия

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не может быть экстрадирован на Украину, заявила бывший министр юстиции, ныне министр культуры Тея Цулукиани на брифинге в понедельник.Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.Если речь идет о том, что мы должны передать Саакашвили Украине, чтобы он отбыл наказание, приговоренное грузинским судом на Украине, то у нас нет никакого подобного желания, отметила она."Эти грузинские приговоры должны быть исполнены на грузинской земле, то есть в грузинской тюрьме. Соответственно, трансфер осужденного, если теоретически кто-то этого хочет, не является нашей целью", – отметила Цулукаини.Комментарий о возможной экстрадиции Саакашвили сделал и глава МИД Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани. По его словам, случай Саакашвили отличается, поскольку перед тем, как он стал гражданином Грузии, он был гражданином Грузии и президентом Грузии, и ему предъявлены обвинения и приговоры согласно законодательству Грузии.Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили