https://sputnik-georgia.ru/20211004/saakashvili-nameren-prodolzhat-golodovku-do-osvobozhdeniya---advokat-260213988.html

Свобода или смерть: Саакашвили намерен продолжить голодовку до конца жизни - адвокат

Свобода или смерть: Саакашвили намерен продолжить голодовку до конца жизни - адвокат

Бывший глава Грузии также требует освобождения людей, которые были задержаны по его делу 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T18:36+0400

2021-10-04T18:36+0400

2021-10-04T18:46+0400

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен продолжать голодовку, пока он и другие люди, задержанные как его сообщники не выйдут на свободу, сообщил гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, который по совместительству является адвокатом бывшего президента.Саакашвили намерен продолжать голодовку до освобождения - адвокат>>В понедельник у Руставской тюрьмы №12 прошла акция протеста с требованиям освобождения Саакашвили. Параллельно протесту с экс-президентом встретился его адвокат Ника Гварамия.Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили