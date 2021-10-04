https://sputnik-georgia.ru/20211004/saakashvili-nameren-prodolzhat-golodovku-do-osvobozhdeniya---advokat-260213988.html
Свобода или смерть: Саакашвили намерен продолжить голодовку до конца жизни - адвокат
Свобода или смерть: Саакашвили намерен продолжить голодовку до конца жизни - адвокат
Бывший глава Грузии также требует освобождения людей, которые были задержаны по его делу 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T18:36+0400
2021-10-04T18:36+0400
2021-10-04T18:46+0400
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23910/99/239109953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_31c64de91c23fdcaebb386037565f830.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен продолжать голодовку, пока он и другие люди, задержанные как его сообщники не выйдут на свободу, сообщил гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, который по совместительству является адвокатом бывшего президента.Саакашвили намерен продолжать голодовку до освобождения - адвокат>>В понедельник у Руставской тюрьмы №12 прошла акция протеста с требованиям освобождения Саакашвили. Параллельно протесту с экс-президентом встретился его адвокат Ника Гварамия.Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23910/99/239109953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1cf6cf52fa8e9a0097d84b9ac7b09930.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Свобода или смерть: Саакашвили намерен продолжить голодовку до конца жизни - адвокат
18:36 04.10.2021 (обновлено: 18:46 04.10.2021)
Дополняется
Бывший глава Грузии также требует освобождения людей, которые были задержаны по его делу
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен продолжать голодовку, пока он и другие люди, задержанные как его сообщники не выйдут на свободу, сообщил гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, который по совместительству является адвокатом бывшего президента.
В понедельник у Руставской тюрьмы №12 прошла акция протеста с требованиям освобождения Саакашвили. Параллельно протесту с экс-президентом встретился его адвокат Ника Гварамия.
"Вам известно, что я объявил голодовку. Я хочу, чтобы вы знали, что я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будем на свободе. Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни", - зачитал Гварамия письменное обращение Саакашвили к гражданам.
Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.
В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.
Премьер Грузии выдвинул против Саакашвили шокирующее обвинение
Суд Тбилиси рассмотрит дело владельца квартиры
, где скрывался Саакашвили
Глава МИД Грузии: Саакашвили
, возможно, нарушил и законодательство Украины
Отбудет срок и пусть едет, куда хочет - премьер-министр Грузии о Саакашвили
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.