https://sputnik-georgia.ru/20211004/saakashvili-naznachil-svoim-spikerom-niku-meliya-260208876.html

Саакашвили назначил своим спикером Нику Мелия

Саакашвили назначил своим спикером Нику Мелия

Отныне все заявления от лица узника Руставской тюрьмы и созданной им партии уполномочен делать его соратник 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T17:05+0400

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ника мелия

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия заявил, что будет говорить от лица экс-президента Михаила Саакашвили, пока он находится в заключении.В эти минуты у Руставкой тюрьмы №12, где сидит Саакашвили, проходит акция с требованием его освобождения.Важно соблюдать дисциплину в этой нешуточной борьбе, результаты этой борьбы определят будущее этой страны на 15-20 лет, убежден Мелия.Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, ника мелия