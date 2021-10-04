https://sputnik-georgia.ru/20211004/saakashvili-otkazhetsya-ot-ekstraditsii-na-ukrainu---advokat-260197455.html

Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину – адвокат

Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину – адвокат

Бывший глава государства планирует продолжить политическую борьбу на родине 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T13:55+0400

2021-10-04T13:55+0400

2021-10-04T14:30+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину, заявил адвокат бывшего главы государства Гиоргий Чивиашвили.В понедельник утром защитники интересов Саакашвили – Дмитрия Садзаглишвили и Гиоргий Чивиашвили провели первую встречу с их подзащитным в руствской тюрьме.Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили