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Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину – адвокат
Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину – адвокат
Бывший глава государства планирует продолжить политическую борьбу на родине 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T13:55+0400
2021-10-04T14:30+0400
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину, заявил адвокат бывшего главы государства Гиоргий Чивиашвили.В понедельник утром защитники интересов Саакашвили – Дмитрия Садзаглишвили и Гиоргий Чивиашвили провели первую встречу с их подзащитным в руствской тюрьме.Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину – адвокат

13:55 04.10.2021 (обновлено: 14:30 04.10.2021)
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© AP Photo / Efrem LukatskyМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Бывший глава государства планирует продолжить политическую борьбу на родине
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину, заявил адвокат бывшего главы государства Гиоргий Чивиашвили.
В понедельник утром защитники интересов Саакашвили – Дмитрия Садзаглишвили и Гиоргий Чивиашвили провели первую встречу с их подзащитным в руствской тюрьме.

"Он бодр. Продолжает голодовку и считает, что в такой форме выражает продолжение борьбы. Его позиция, что борьба должна продолжиться... Что касается вопроса экстрадиции, то позиция Михаила Саакашвили по поводу этого вопроса заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину, и мы планируем политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции", – заявил Чивиашвили.

Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.
В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.
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