https://sputnik-georgia.ru/20211004/saakashvili-otkazhetsya-ot-ekstraditsii-na-ukrainu---advokat-260197455.html
Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину – адвокат
Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину – адвокат
Бывший глава государства планирует продолжить политическую борьбу на родине 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T13:55+0400
2021-10-04T13:55+0400
2021-10-04T14:30+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259988992_0:295:3071:2023_1920x0_80_0_0_0e4ba50907eb386ec159884ecefa2b35.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину, заявил адвокат бывшего главы государства Гиоргий Чивиашвили.В понедельник утром защитники интересов Саакашвили – Дмитрия Садзаглишвили и Гиоргий Чивиашвили провели первую встречу с их подзащитным в руствской тюрьме.Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259988992_119:308:2439:2048_1920x0_80_0_0_b95b3b6b4e5f08f56fd365ba22db51f4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину – адвокат
13:55 04.10.2021 (обновлено: 14:30 04.10.2021)
Бывший глава государства планирует продолжить политическую борьбу на родине
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину, заявил адвокат бывшего главы государства Гиоргий Чивиашвили.
В понедельник утром защитники интересов Саакашвили – Дмитрия Садзаглишвили и Гиоргий Чивиашвили провели первую встречу с их подзащитным в руствской тюрьме.
"Он бодр. Продолжает голодовку и считает, что в такой форме выражает продолжение борьбы. Его позиция, что борьба должна продолжиться... Что касается вопроса экстрадиции, то позиция Михаила Саакашвили по поводу этого вопроса заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину, и мы планируем политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции", – заявил Чивиашвили.
Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.
В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.
Суд Тбилиси рассмотрит дело владельца квартиры
, где скрывался Саакашвили
Глава МИД Грузии: Саакашвили
, возможно, нарушил и законодательство Украины
Отбудет срок и пусть едет, куда хочет - премьер-министр Грузии о Саакашвили
Премьер Грузии выдвинул против Саакашвили шокирующее обвинение
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.