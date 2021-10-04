https://sputnik-georgia.ru/20211004/sud-arestoval-vladeltsa-tbilisskoy-kvartiry-v-tbilisi-v-kotoroy-ukryvalsya-saakashvili-260203926.html

Суд арестовал владельца тбилисской квартиры, в которой укрывался Саакашвили

Суд арестовал владельца тбилисской квартиры, в которой укрывался Саакашвили

Суд удовлетворил требование прокуратуры о заключении Црмая под арест 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T15:59+0400

2021-10-04T15:59+0400

2021-10-04T16:12+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение владельца квартиры, где укрывался экс-президент Грузии Михаил Сакашвили и позже был задержан, сообщил адвокат Бека Басилая.Цомая обвиняется в укрывательстве преступления. Предварительное заключение означает около двух месяцев нахождения под арестом.Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили