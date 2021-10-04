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Саакашвили незаконно пересек границу Грузии 29 сентября - прокуратура
https://sputnik-georgia.ru/20211004/v-gruzii-nachalsya-sbor-podpisey-v-zaschitu-mikhaila-saakashvili-260210553.html
В Грузии начался сбор подписей в защиту Михаила Саакашвили
В Грузии начался сбор подписей в защиту Михаила Саакашвили
Организатором сбора подписей выступила лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T17:30+0400
2021-10-04T17:30+0400
политика
новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Сбор подписей в защиту и за освобождение экс-президента Грузии начался в Грузии.Организатором акции стала лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, создавшая народное движение за возвращение Саакашвили на родину.Он давно хотел вернуться в Грузию - брат Саакашвили рассказал подробности его возвращения&gt;&gt;Экс-президент Грузии, нелегально вернувшийся на родину, был арестован вечером 1 октября на конспиративной квартире и определен в руставскую тюрьму №12, где сейчас проходит массовая акция в его поддержку. Он обвиняется за должностные преступления в период своего президентства. По двум уголовным делам он уже осужден заочно на шесть лет."Мы докажем, что нас гораздо больше, чем это могут представить в правительстве. По инициативе эмигрантов, которые прибыли в Грузию ради поддержки своего президента, начинаем сбор подписей с требованием освобождения Саакашвили", — заявила Чарквиани на брифинге в понедельник.Она призвала всех сторонников присоединиться к акции в поддержку Саакашвили, которая в эти минуты проходит у стен тюрьмы.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Прокуратура намерена в скором времени представить ему еще одно обвинение - в незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили

В Грузии начался сбор подписей в защиту Михаила Саакашвили

17:30 04.10.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliТако Чарквиани. Акция протеста сторонников Саакашвили у Руставской тюрьмы 4 октября 2021 года
Тако Чарквиани. Акция протеста сторонников Саакашвили у Руставской тюрьмы 4 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Организатором сбора подписей выступила лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Сбор подписей в защиту и за освобождение экс-президента Грузии начался в Грузии.
Организатором акции стала лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, создавшая народное движение за возвращение Саакашвили на родину.
Он давно хотел вернуться в Грузию - брат Саакашвили рассказал подробности его возвращения>>
Экс-президент Грузии, нелегально вернувшийся на родину, был арестован вечером 1 октября на конспиративной квартире и определен в руставскую тюрьму №12, где сейчас проходит массовая акция в его поддержку. Он обвиняется за должностные преступления в период своего президентства. По двум уголовным делам он уже осужден заочно на шесть лет.
"Мы докажем, что нас гораздо больше, чем это могут представить в правительстве. По инициативе эмигрантов, которые прибыли в Грузию ради поддержки своего президента, начинаем сбор подписей с требованием освобождения Саакашвили", — заявила Чарквиани на брифинге в понедельник.
Она призвала всех сторонников присоединиться к акции в поддержку Саакашвили, которая в эти минуты проходит у стен тюрьмы.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Прокуратура намерена в скором времени представить ему еще одно обвинение - в незаконном пересечении границы Грузии.
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