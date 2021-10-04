https://sputnik-georgia.ru/20211004/-saakashvili-nezakonno-peresek-granitsu-gruzii-29-sentyabrya---prokuratura-260209860.html

Саакашвили незаконно пересек границу Грузии 29 сентября - прокуратура

Саакашвили незаконно пересек границу Грузии 29 сентября - прокуратура

Прокуратура Грузии обнародовала детали передвижения экс-президента по Грузии 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T17:15+0400

2021-10-04T17:15+0400

2021-10-04T17:32+0400

возвращение и арест саакашвили

новости

грузия

прокуратура

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно пересек государственную границу 29 сентября, говорится в заявлении прокуратуры Грузии."Требуем его освобождения" – глава украинского офиса Саакашвили прибыла в Грузию>>Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

возвращение и арест саакашвили, новости, грузия, прокуратура