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Саакашвили незаконно пересек границу Грузии 29 сентября - прокуратура
Саакашвили незаконно пересек границу Грузии 29 сентября - прокуратура
Прокуратура Грузии обнародовала детали передвижения экс-президента по Грузии 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T17:15+0400
2021-10-04T17:15+0400
2021-10-04T17:32+0400
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно пересек государственную границу 29 сентября, говорится в заявлении прокуратуры Грузии."Требуем его освобождения" – глава украинского офиса Саакашвили прибыла в Грузию>>Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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возвращение и арест саакашвили, новости, грузия, прокуратура
Саакашвили незаконно пересек границу Грузии 29 сентября - прокуратура
17:15 04.10.2021 (обновлено: 17:32 04.10.2021)
Дополняется
Прокуратура Грузии обнародовала детали передвижения экс-президента по Грузии
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно пересек государственную границу 29 сентября, говорится в заявлении прокуратуры Грузии.
"После незаконного пересечения границы 29 сентября 2021 года двое обвиняемых на собственном автомобиле отвезли его к месту назначения - в одну из деревень в Самегрело. После этого Михаил Саакашвили уехал в Тбилиси и поселился в квартире. 1 октября 2021 года осужденный Михаил Саакашвили был задержан по указанному адресу", - сказано в заявлении.
Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.
В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.
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