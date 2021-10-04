https://sputnik-georgia.ru/20211004/gensek-gruzinskoy-mechty-prognoziruet-ischeznovenie-partii-saakashvili-k-2024-godu-260207217.html

Генсек "Грузинской мечты" прогнозирует исчезновение партии Саакашвили к 2024 году

Генсек "Грузинской мечты" прогнозирует исчезновение партии Саакашвили к 2024 году

"Грузинская мечта" и "Нацдвижение" готовятся ко второму туру выборов в органы местные власти 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T17:02+0400

2021-10-04T17:02+0400

2021-10-04T17:02+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. "Единое национальное движение", созданное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, должно постепенно исчезнуть с политического поля страны к 2024 году, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге в понедельник."Грузинская мечта" победила на выборах с 46,69% – данные ЦИК со 100% участков>>По его словам, оппоненты потерпели сокрушительное поражение на так называемом "референдуме", так как правящую партию поддержало 47% населения страны.Второй тур выборов в Грузии намечен на 30 октября.По итогам первого тура, и правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут 30 октября в 20 городах страны, в том числе и в Тбилиси.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили