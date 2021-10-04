Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Саакашвили незаконно пересек границу Грузии 29 сентября - прокуратура
https://sputnik-georgia.ru/20211004/gensek-gruzinskoy-mechty-prognoziruet-ischeznovenie-partii-saakashvili-k-2024-godu-260207217.html
Генсек "Грузинской мечты" прогнозирует исчезновение партии Саакашвили к 2024 году
Генсек "Грузинской мечты" прогнозирует исчезновение партии Саакашвили к 2024 году
"Грузинская мечта" и "Нацдвижение" готовятся ко второму туру выборов в органы местные власти 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T17:02+0400
2021-10-04T17:02+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260146137_59:317:2341:1600_1920x0_80_0_0_90fd4de0e61fd45c455c41843b0bc9ac.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. "Единое национальное движение", созданное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, должно постепенно исчезнуть с политического поля страны к 2024 году, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге в понедельник."Грузинская мечта" победила на выборах с 46,69% – данные ЦИК со 100% участков&gt;&gt;По его словам, оппоненты потерпели сокрушительное поражение на так называемом "референдуме", так как правящую партию поддержало 47% населения страны.Второй тур выборов в Грузии намечен на 30 октября.По итогам первого тура, и правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут 30 октября в 20 городах страны, в том числе и в Тбилиси.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260146137_502:293:2244:1600_1920x0_80_0_0_f8153b6c04725141c3267e36f9effa46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Генсек "Грузинской мечты" прогнозирует исчезновение партии Саакашвили к 2024 году

17:02 04.10.2021
137
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliИраклий Кобахидзе у офиса "Грузинской мечты" после местных выборов
Ираклий Кобахидзе у офиса Грузинской мечты после местных выборов - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
"Грузинская мечта" и "Нацдвижение" готовятся ко второму туру выборов в органы местные власти
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. "Единое национальное движение", созданное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, должно постепенно исчезнуть с политического поля страны к 2024 году, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге в понедельник.
"Грузинская мечта" победила на выборах с 46,69% – данные ЦИК со 100% участков>>
По его словам, оппоненты потерпели сокрушительное поражение на так называемом "референдуме", так как правящую партию поддержало 47% населения страны.

"Что касается вторых туров, мы должны довести до конца этот референдум. Мы должны довести до конца начатое дело, и "Национальное движение" должно постепенно исчезнуть с политического спектра к 2024 году - это то, что нужно грузинской демократии", - сказал Кобахидзе.

Второй тур выборов в Грузии намечен на 30 октября.
По итогам первого тура, и правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут 30 октября в 20 городах страны, в том числе и в Тбилиси.
Читайте также:
Премьер Грузии выдвинул против Саакашвили шокирующее обвинение
Суд Тбилиси рассмотрит дело владельца квартиры, где скрывался Саакашвили
Глава МИД Грузии: Саакашвили, возможно, нарушил и законодательство Украины
Отбудет срок и пусть едет, куда хочет - премьер-министр Грузии о Саакашвили
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
010001
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:44ЦИК Грузии подсчитал 100% участков: какие партии попали в Сакребуло
18:36Свобода или смерть: Саакашвили намерен продолжить голодовку до конца жизни - адвокат
18:34Ученые поняли, почему вакцина от COVID-19 не всегда действует
18:23Гарибашвили обсудил вопросы сотрудничества с министром обороны Азербайджана
18:13Сторонники Саакашвили разошлись, но озвучили планы на будущее
18:06Путин подписал указ об установлении Дня отца в России
17:53Консул Украины в Грузии навестила Саакашвили в тюрьме
17:45"Мы не позволим "интервентам" влиять на Закавказье" - МИД Ирана
17:30В Грузии начался сбор подписей в защиту Михаила Саакашвили
17:26Закон Грузии не позволяет экстрадировать Саакашвили на Украину – юрист
17:15Саакашвили незаконно пересек границу Грузии 29 сентября - прокуратура
17:12Украинская сторона проинформирована по поводу ареста Саакашвили - МИД Грузии
17:05Саакашвили назначил своим спикером Нику Мелия
17:02Генсек "Грузинской мечты" прогнозирует исчезновение партии Саакашвили к 2024 году
16:39Парламент Грузии готовится лишить Мелия депутатских полномочий
16:23Акция "Нацдвижения" в поддержку Саакашвили у Руставской тюрьмы - видео
16:22Он давно хотел вернуться в Грузию - брат Саакашвили рассказал подробности его возвращения
16:13"Я слышу ваш голос в тюрьме!" - Саакашвили обратился к участникам акции
16:03Многонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии
16:02Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов - ЦИК подсчитал 100% голосов