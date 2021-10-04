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Генсек "Грузинской мечты" прогнозирует исчезновение партии Саакашвили к 2024 году
Генсек "Грузинской мечты" прогнозирует исчезновение партии Саакашвили к 2024 году
"Грузинская мечта" и "Нацдвижение" готовятся ко второму туру выборов в органы местные власти 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T17:02+0400
2021-10-04T17:02+0400
2021-10-04T17:02+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. "Единое национальное движение", созданное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, должно постепенно исчезнуть с политического поля страны к 2024 году, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге в понедельник."Грузинская мечта" победила на выборах с 46,69% – данные ЦИК со 100% участков>>По его словам, оппоненты потерпели сокрушительное поражение на так называемом "референдуме", так как правящую партию поддержало 47% населения страны.Второй тур выборов в Грузии намечен на 30 октября.По итогам первого тура, и правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут 30 октября в 20 городах страны, в том числе и в Тбилиси.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Генсек "Грузинской мечты" прогнозирует исчезновение партии Саакашвили к 2024 году
"Грузинская мечта" и "Нацдвижение" готовятся ко второму туру выборов в органы местные власти
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. "Единое национальное движение", созданное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, должно постепенно исчезнуть с политического поля страны к 2024 году, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге в понедельник.
По его словам, оппоненты потерпели сокрушительное поражение на так называемом "референдуме", так как правящую партию поддержало 47% населения страны.
"Что касается вторых туров, мы должны довести до конца этот референдум. Мы должны довести до конца начатое дело, и "Национальное движение" должно постепенно исчезнуть с политического спектра к 2024 году - это то, что нужно грузинской демократии", - сказал Кобахидзе.
Второй тур выборов в Грузии намечен на 30 октября.
По итогам первого тура, и правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут 30 октября в 20 городах страны, в том числе и в Тбилиси.
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