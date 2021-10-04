https://sputnik-georgia.ru/20211004/on-davno-khotel-vernutsya-v-gruziyu---brat-saakashvili-rasskazal-podrobnosti-ego-vozvrascheniya-260205872.html

Он давно хотел вернуться в Грузию - брат Саакашвили рассказал подробности его возвращения

Он давно хотел вернуться в Грузию - брат Саакашвили рассказал подробности его возвращения

В акции, которая в эти минуты проходит у руставской тюрьмы, принимает участие брат экс-президента - Давид Саакашвили 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T16:22+0400

2021-10-04T16:22+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Миша давно хотел вернуться в Грузию, заявил брат экс-президента Грузии Давид Саакашвили на акции у руставской тюрьмы №12.У пенитенциарного учреждения, где содержится Саакашвили, в эти минуты проходит акция в его поддержку."Я слышу ваш голос в тюрьме!" - Саакашвили обратился к участникам акции>>По словам брата экс-президента, Саакашвили знал, как и все его окружение, что по приезде в Грузию его немедленно арестуют, но решился на этот шаг."Миша ко всему готов. Сейчас решается судьба Грузии", - сказал Давид Саакашвили.Что касается того, на чем Саакашвили добирался до Грузии, его брат ответил, что об этом потом расскажет он сам."Он прошел тот путь, который и мы проходим обычно. В другое время он сам расскажет", - сказал Саакашвили.Брат экс-президента заверил, что в конечном итоге все будет хорошо, так , как "нужно грузинскому народу".Он также добавил, что Михаил Саакашвили ничего не просчитывал, он просто любит свою страну.Несколько сотен человек собрались в понедельник 4 октября у здания Руставской тюрьмы, где находится задержанный грузинскими властями Михаил Саакашвили. Они выражают солидарность третьему президенту Грузии и требуют его скорейшего освобождения.Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили