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Он давно хотел вернуться в Грузию - брат Саакашвили рассказал подробности его возвращения
Он давно хотел вернуться в Грузию - брат Саакашвили рассказал подробности его возвращения
В акции, которая в эти минуты проходит у руставской тюрьмы, принимает участие брат экс-президента - Давид Саакашвили 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T16:22+0400
2021-10-04T16:22+0400
2021-10-04T16:32+0400
политика
новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Миша давно хотел вернуться в Грузию, заявил брат экс-президента Грузии Давид Саакашвили на акции у руставской тюрьмы №12.У пенитенциарного учреждения, где содержится Саакашвили, в эти минуты проходит акция в его поддержку."Я слышу ваш голос в тюрьме!" - Саакашвили обратился к участникам акции>>По словам брата экс-президента, Саакашвили знал, как и все его окружение, что по приезде в Грузию его немедленно арестуют, но решился на этот шаг."Миша ко всему готов. Сейчас решается судьба Грузии", - сказал Давид Саакашвили.Что касается того, на чем Саакашвили добирался до Грузии, его брат ответил, что об этом потом расскажет он сам."Он прошел тот путь, который и мы проходим обычно. В другое время он сам расскажет", - сказал Саакашвили.Брат экс-президента заверил, что в конечном итоге все будет хорошо, так , как "нужно грузинскому народу".Он также добавил, что Михаил Саакашвили ничего не просчитывал, он просто любит свою страну.Несколько сотен человек собрались в понедельник 4 октября у здания Руставской тюрьмы, где находится задержанный грузинскими властями Михаил Саакашвили. Они выражают солидарность третьему президенту Грузии и требуют его скорейшего освобождения.Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили
Он давно хотел вернуться в Грузию - брат Саакашвили рассказал подробности его возвращения
16:22 04.10.2021 (обновлено: 16:32 04.10.2021)
В акции, которая в эти минуты проходит у руставской тюрьмы, принимает участие брат экс-президента - Давид Саакашвили
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Миша давно хотел вернуться в Грузию, заявил брат экс-президента Грузии Давид Саакашвили на акции у руставской тюрьмы №12.
У пенитенциарного учреждения, где содержится Саакашвили, в эти минуты проходит акция в его поддержку.
По словам брата экс-президента, Саакашвили знал, как и все его окружение, что по приезде в Грузию его немедленно арестуют, но решился на этот шаг.
"Миша ко всему готов. Сейчас решается судьба Грузии", - сказал Давид Саакашвили.
Что касается того, на чем Саакашвили добирался до Грузии, его брат ответил, что об этом потом расскажет он сам.
"Он прошел тот путь, который и мы проходим обычно. В другое время он сам расскажет", - сказал Саакашвили.
Брат экс-президента заверил, что в конечном итоге все будет хорошо, так , как "нужно грузинскому народу".
Он также добавил, что Михаил Саакашвили ничего не просчитывал, он просто любит свою страну.
Несколько сотен человек собрались в понедельник 4 октября у здания Руставской тюрьмы, где находится задержанный грузинскими властями Михаил Саакашвили. Они выражают солидарность третьему президенту Грузии и требуют его скорейшего освобождения.
Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.
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