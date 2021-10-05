Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211005/spiker-parlamenta-gruzii-otpravilsya-na-ukrainu-260229960.html
Спикер парламента Грузии отправился на Украину
Спикер парламента Грузии отправился на Украину
Официальная цель визита – участие в мероприятии, приуроченном к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру 05.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-05T11:04+0400
2021-10-05T11:33+0400
политика
грузия
украина
визит
каха кучава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/18/251556720_484:399:1865:1176_1920x0_80_0_0_e1f88be0ccb0acb49a4d94b50ec02498.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Спикер парламента Грузии Каха Кучава отправился с официальным визитом на Украину, сообщает пресс-служба парламента.В рамках визита Кучава примет участие в памятном мероприятии, приуроченном к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. По разным данным, во время оккупации Киева немецкими войсками в Бабьем Яру были убиты до 150 тысяч человек – евреи, цыгане, военнопленные.В церемонии также примут участие президенты Израиля и Германии, а также спикеры парламентов Австрии, Чехии, Швеции, Словакии и Польши.Погранполиция Украины расследует выезд Саакашвили из страны – СМИ&gt;&gt;Между тем, отношения между Грузией и Украиной приобрели новый окрас после ареста в Тбилиси экс-президент Грузии Михаила Саакашвили, который ныне является гражданином Украины и является главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается лично и с помощью властей страны заниматься возвращением арестованного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили. Третий президент Грузии был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября. Он отбывает наказание в руставской тюрьме №12. Грузинские власти заявляют, что ни у какой экстрадиции не может идти и речи, так как Саакашвили совершил преступления на территории Грузии и должен понести наказание на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/18/251556720_516:405:1683:1280_1920x0_80_0_0_be1c27ffb8e7d1968d0f8cccaebb0cfd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, украина, визит, каха кучава

Спикер парламента Грузии отправился на Украину

11:04 05.10.2021 (обновлено: 11:33 05.10.2021)
232
© Facebook / Kakha KuchavaДепутат "Грузинской мечты" Каха Кучава
Депутат Грузинской мечты Каха Кучава - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2021
© Facebook / Kakha Kuchava
Официальная цель визита – участие в мероприятии, приуроченном к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Спикер парламента Грузии Каха Кучава отправился с официальным визитом на Украину, сообщает пресс-служба парламента.
В рамках визита Кучава примет участие в памятном мероприятии, приуроченном к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. По разным данным, во время оккупации Киева немецкими войсками в Бабьем Яру были убиты до 150 тысяч человек – евреи, цыгане, военнопленные.
В церемонии также примут участие президенты Израиля и Германии, а также спикеры парламентов Австрии, Чехии, Швеции, Словакии и Польши.
Погранполиция Украины расследует выезд Саакашвили из страны – СМИ>>
Между тем, отношения между Грузией и Украиной приобрели новый окрас после ареста в Тбилиси экс-президент Грузии Михаила Саакашвили, который ныне является гражданином Украины и является главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается лично и с помощью властей страны заниматься возвращением арестованного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили.
Третий президент Грузии был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября. Он отбывает наказание в руставской тюрьме №12. Грузинские власти заявляют, что ни у какой экстрадиции не может идти и речи, так как Саакашвили совершил преступления на территории Грузии и должен понести наказание на родине.
Читайте также:
Госдеп США: Вашингтон следит за развитием ситуации с арестом Саакашвили
В администрации президента Украины недовольны задержанием Саакашвили
Премьер Грузии: задержанием Саакашвили предотвращены беспорядки в стране
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераСаакашвили незаконно пересек границу Грузии 29 сентября - прокуратура
ВчераУкраинская сторона проинформирована по поводу ареста Саакашвили - МИД Грузии
ВчераСаакашвили назначил своим спикером Нику Мелия
ВчераГенсек "Грузинской мечты" прогнозирует исчезновение партии Саакашвили к 2024 году
ВчераПарламент Грузии готовится лишить Мелия депутатских полномочий
ВчераАкция "Нацдвижения" в поддержку Саакашвили у Руставской тюрьмы - видео
ВчераОн давно хотел вернуться в Грузию - брат Саакашвили рассказал подробности его возвращения
Вчера"Я слышу ваш голос в тюрьме!" - Саакашвили обратился к участникам акции
ВчераМногонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии
ВчераМэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов - ЦИК подсчитал 100% голосов
ВчераСуд арестовал владельца тбилисской квартиры, в которой укрывался Саакашвили
Вчера"Грузинская мечта" победила на выборах с 46,69% – данные ЦИК со 100% участков
ВчераИванишвили попал в "Досье Пандоры"
ВчераСколько мандатов досталось по итогам выборов "Грузинской мечты" – подсчеты партии
ВчераАкция у тюрьмы: сторонники Саакашвили требуют его свободы
Вчера"Требуем его освобождения" – глава украинского офиса Саакашвили прибыла в Грузию
ВчераЗа помощь Саакашвили в пересечении границы в Грузии задержаны отец с сыном
ВчераГрузинского автора наградили на конкурсе поэзии в Катаре
ВчераЗащитник "Динамо" Тбилиси вызван в сборную Грузии по футболу
ВчераГрузинка произвела фурор на проекте "Голос" в Греции - ВИДЕО