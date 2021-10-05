https://sputnik-georgia.ru/20211005/spiker-parlamenta-gruzii-otpravilsya-na-ukrainu-260229960.html

Спикер парламента Грузии отправился на Украину

Спикер парламента Грузии отправился на Украину

Официальная цель визита – участие в мероприятии, приуроченном к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру 05.10.2021, Sputnik Грузия

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политика

грузия

украина

визит

каха кучава

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Спикер парламента Грузии Каха Кучава отправился с официальным визитом на Украину, сообщает пресс-служба парламента.В рамках визита Кучава примет участие в памятном мероприятии, приуроченном к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. По разным данным, во время оккупации Киева немецкими войсками в Бабьем Яру были убиты до 150 тысяч человек – евреи, цыгане, военнопленные.В церемонии также примут участие президенты Израиля и Германии, а также спикеры парламентов Австрии, Чехии, Швеции, Словакии и Польши.Погранполиция Украины расследует выезд Саакашвили из страны – СМИ>>Между тем, отношения между Грузией и Украиной приобрели новый окрас после ареста в Тбилиси экс-президент Грузии Михаила Саакашвили, который ныне является гражданином Украины и является главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается лично и с помощью властей страны заниматься возвращением арестованного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили. Третий президент Грузии был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября. Он отбывает наказание в руставской тюрьме №12. Грузинские власти заявляют, что ни у какой экстрадиции не может идти и речи, так как Саакашвили совершил преступления на территории Грузии и должен понести наказание на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, украина, визит, каха кучава