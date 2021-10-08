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Врач Саакашвили срочно приехал из США в Грузию для обследования экс-президента
Врач Саакашвили срочно приехал из США в Грузию для обследования экс-президента
Врач намерен взять у него кровь, чтобы сравнить ее с его предыдущими анализами 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T22:28+0400
2021-10-08T22:28+0400
2021-10-09T00:24+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт - Sputnik. Экс-президент Михаил Саакашвили из-за длительной голодовки находится в очень опасном состоянии, заявил лечащий врач заключенного Николоз Кипшидзе.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В пятницу адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более, чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили Елизавета Ясько, прибывшая к нему в тюрьму, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем."Его здоровье серьезно подорвано" - девушка Саакашвили о состоянии экс-президента >>"Я приехал в среду утром и жду, когда можно будет увидеться с ним. Он в целом здоровый человек... В целом, я оцениваю его состояние как очень опасное. Мой план - немедленно взять у него кровь, а также сделать электрокардиограмму, чтобы сравнить ее с его предыдущими анализами", - сказал врач журналистам.По его словам, он прибыл в Тбилиси из США и ждет разрешения на свидание с заключенным Саакашвили.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Саакашвили похудел на 12 килограммов – адвокатАдминистрация тюрем Грузии: телевизор у Саакашвили естьСаакашвили не намерен прекращать голодовку - новое письмо экс-президента из тюрьмыПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Врач Саакашвили срочно приехал из США в Грузию для обследования экс-президента
22:28 08.10.2021 (обновлено: 00:24 09.10.2021)
Врач намерен взять у него кровь, чтобы сравнить ее с его предыдущими анализами
ТБИЛИСИ, 8 окт - Sputnik. Экс-президент Михаил Саакашвили из-за длительной голодовки находится в очень опасном состоянии, заявил лечащий врач заключенного Николоз Кипшидзе.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В пятницу адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более, чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили Елизавета Ясько, прибывшая к нему в тюрьму, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем.
"Я приехал в среду утром и жду, когда можно будет увидеться с ним. Он в целом здоровый человек... В целом, я оцениваю его состояние как очень опасное. Мой план - немедленно взять у него кровь, а также сделать электрокардиограмму, чтобы сравнить ее с его предыдущими анализами", - сказал врач журналистам.
По его словам, он прибыл в Тбилиси из США и ждет разрешения на свидание с заключенным Саакашвили.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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