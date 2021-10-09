https://sputnik-georgia.ru/20211009/paparatstsi-zasnyali-povzroslevshego-syna-andzheliny-dzholi-i-breda-pitta-noksa-260331717.html
Папарацци засняли повзрослевшего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокса
Папарацци засняли повзрослевшего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокса
В отличие от звездной мамы, Нокс не очень увлекается кино, среди его хобби - карате и живопись 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T13:03+0400
2021-10-09T13:03+0400
2021-10-09T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт - Sputnik. Повзрослевшего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летнего Нокса папарацци засняли в дороге на занятие по карате.Нокс был в кимоно, поясе и брюках. Мальчика сопровождала неизвестная публике женщина – вероятно, одна из нянь.Карате Нокс занимается уже несколько лет, интерес к этому спорту у подростка серьезный. СМИ также писали, что сын Джоли еще любит рисовать и часто создает самодельные украшения по своим эскизам. Еще Нокс изучал язык жестов.Несмотря на разносторонность, актерская карьера Нокс не привлекает, хотя он уже имеет опыт работы. Нокс поучаствовал в озвучивании мультфильма "Кунг-фу Панда 3".У Анджелины Джоли и Брэда Пита шестеро детей: 13-летние Нокс и Вивьен, а также 15-летняя Шайло являются биологическими детьми пары, а 20-летний Мэддокс, 17-летний Пакс и 16-летняя Захара – приемными.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
анджелина джоли, брэд питт, зарубежные звезды
Папарацци засняли повзрослевшего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокса
В отличие от звездной мамы, Нокс не очень увлекается кино, среди его хобби - карате и живопись
ТБИЛИСИ, 9 окт - Sputnik. Повзрослевшего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летнего Нокса папарацци засняли в дороге на занятие по карате.
Нокс был в кимоно, поясе и брюках. Мальчика сопровождала неизвестная публике женщина – вероятно, одна из нянь.
Карате Нокс занимается уже несколько лет, интерес к этому спорту у подростка серьезный. СМИ также писали, что сын Джоли еще любит рисовать и часто создает самодельные украшения по своим эскизам. Еще Нокс изучал язык жестов.
Несмотря на разносторонность, актерская карьера Нокс не привлекает, хотя он уже имеет опыт работы. Нокс поучаствовал в озвучивании мультфильма "Кунг-фу Панда 3".
У Анджелины Джоли и Брэда Пита шестеро детей: 13-летние Нокс и Вивьен, а также 15-летняя Шайло являются биологическими детьми пары, а 20-летний Мэддокс, 17-летний Пакс и 16-летняя Захара – приемными.
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